Українські прикордонники врятували кошенят в окопах під Вочанськом (відео)

Військовий із позивним "Шейк" знайшов чотирьох кошенят в окопі та облаштував для них безпечне укриття.

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Українські бійці встигають не тільки знищувати окупантів, а й рятують тварин. Так, прикордонники знайшли кошенят в окопах Харківської області. Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Так, прикордонники бригади "Гарт" врятували чотирьох кошенят, знайдених в окопах.

У повідомленні зазначили, що маленьких кошенят знайшов боєць із позивним "Шейк" і створив для них затишне укриття.

Прикордонники врятували пухнастиків в окопах біля Вовчанська

Це сталося на Вовчанському напрямку в Харківській області.

Що відомо про випадки порятунку тварин

Нагадаємо, що двоє породистих коней майже рік гарцювали в районі Авдіївки, дивом виживши після російських ударів по фермі, де їх тримали власники. Рятувальники з "Білих ангелів" знайшли тварин і придумали складний план, щоб їх евакуювати. Тварин виводили з Авдіївки в супроводі російських артударів.

Також українські прикордонники в Харківській області врятували зголоднілого і покинутого собаку. Його навіть назвали Полярним за забарвлення.

Крім того, українські патрульні дивом врятували бездомного кота. Так, український дворовий кіт випадково вирушив у подорож країною, яка закінчилася для нього хеппі-ендом.