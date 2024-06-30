Українські прикордонники врятували кошенят в окопах під Вочанськом (відео)
Військовий із позивним "Шейк" знайшов чотирьох кошенят в окопі та облаштував для них безпечне укриття.
Українські бійці встигають не тільки знищувати окупантів, а й рятують тварин. Так, прикордонники знайшли кошенят в окопах Харківської області. Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.
Так, прикордонники бригади "Гарт" врятували чотирьох кошенят, знайдених в окопах.
У повідомленні зазначили, що маленьких кошенят знайшов боєць із позивним "Шейк" і створив для них затишне укриття.
Це сталося на Вовчанському напрямку в Харківській області.
Що відомо про випадки порятунку тварин
Нагадаємо, що двоє породистих коней майже рік гарцювали в районі Авдіївки, дивом виживши після російських ударів по фермі, де їх тримали власники. Рятувальники з "Білих ангелів" знайшли тварин і придумали складний план, щоб їх евакуювати. Тварин виводили з Авдіївки в супроводі російських артударів.
Також українські прикордонники в Харківській області врятували зголоднілого і покинутого собаку. Його навіть назвали Полярним за забарвлення.
Крім того, українські патрульні дивом врятували бездомного кота. Так, український дворовий кіт випадково вирушив у подорож країною, яка закінчилася для нього хеппі-ендом.