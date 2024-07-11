Рятувальний корабель ВМФ РФ попрямував до берегів Грузії: у чому причина втечі

Це перше розміщення корабля такого класу в порту Очамчира. На думку експертів, така можливість свідчить про те, що росіяни можуть розгорнути в порту і носії "Калібрів".

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У період із 3 до 5 липня 2024 року один із пошуково-рятувальних допоміжних кораблів проєкту 22870 зі складу Чорноморського флоту РФ було зафіксовано в порту Очамчира, на тимчасово окупованій частині Грузії. Про це 10 липня повідомили оглядачі Naval News.

Зазначається, що цей факт підтверджується супутниковими знімками і став першим випадком розгортання кораблів Чорноморського флоту РФ на цій базі, де дотепер розміщувалися тільки патрульні катери Берегової охорони ФСБ.

Британські оглядачі звернули увагу на цю подію, припустивши, що військове командування РФ, переводячи судно в порт на тимчасово окупованій території Грузії, намагається захистити його від можливих атак морських дронів Сил оборони України, націлених на військово-морську базу в Новоросійську.

Це рішення може свідчити про плани РФ поступово переводити в Очамчир більші кораблі, такі як ракетні фрегати і великі десантні кораблі.

Крім того, ще за часів СРСР в Очамчирі розміщувалася база підводних човнів, тож імовірно, що російські окупанти прагнуть відновити та розширити функціонал цієї бази.

"Хоча порт порівняно невеликий, він цілком може прийняти кілька більших військових кораблів. Серед них можуть бути десантні кораблі або фрегати. Великі кораблі можуть бути пришвартовані кормою до ключа, як це зроблено в даному випадку, щоб збільшити кількість причалів", — пише видання.

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Як зазначили фахівці Defense Express, до проєкту 22870 належав корабель "Василь Бех", потоплений українськими силами біля острова Зміїний у червні 2022 року.

"Якщо російські окупанти змогли розмістити в Очамчирі велике пошуково-рятувальне судно, то це означає, що в них є технічна можливість розміщувати в тій же гавані малі ракетні кораблі під "Калібри". Що, своєю чергою, є симптоматичним сигналом, на який слід звернути окрему увагу", — підкреслили експерти.

Раніше повідомлялося, що українські безекіпажні катери Magura продовжують удосконалюватися, щоб ефективніше завдавати шкоди військовому флоту РФ. В умовах, коли кораблі противника намагаються ховатися, доводиться нарощувати нові можливості безпілотників.