Війна на виснаження призведе до тиску на Україну щодо переговорів, — російський опозиціонер

Україні доведеться визначатися із позицією, бо західні політики хочуть долучатися до успіху, а стабілізація та рівновага на фронті – це не успіх, вважає Ілля Пономарьов.

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Стабілізація ситуації на українському фронті та війна на виснаження призведе до того, що Україна змушена буде вести переговори з Росією. Про це в ефірі проєкту "Тема з Мосійчук" заявив російський опозиціонер Ілля Пономарьов.

"Якщо триватиме війна на виснаження та стабілізація – це шлях до переговорів. Західні політики хочуть долучатися до успіху, а стабілізація та рівновага – це не успіх. Це шлях до переговорів. Чим більше буде рівноваги, тим більшим буде тиск домовлятися", — сказав він.

Він висловив переконання, що саме у напрямку переговорів та розгортаються основні події, а Україні доведеться визначатися із позицією.

"Звичайно, це не є публічним рішенням. Це кулуарне рішення. Але воно стратегічне. Якщо ми окей із цим – тоді треба працювати з усіма західними політиками. Засіватиме сценарії переговорів, які будуть для нас нормальними. Якщо ж переговорів ми не хочемо – тоді потрібні геймченджери. Насамперед — успіхи на полі бою", — сказав опозиціонер.

На його думку, західні політики вже говорять про те, щоб Україна відмовилася від своїх територій, домовилася з Росією і вступила до НАТО, потім підстрахувавшись 5 статтею Альянсу.

"Я вважаю, що сам підхід про переговори — це погано. Ми тут штовхаємо те, що треба вирішувати питання знищення путінізму, що ця війна не припиниться, якщо ми не знищимо Путіна особисто. Вони всі кажуть, що зміна режиму не на порядку денному. Вони вбачають в цьому ризики, що буде розпад Росії, хаос, громадянська війна", — сказав Ілля Пономарьов.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що в України немає такої "парасольки", як НАТО, тому Україні потрібно виграти цю війну.

Також Болгарія хоче на саміті НАТО у Вашингтоні запропонувати Україні почати мирні переговори з РФ і бачить себе в якості посередника.