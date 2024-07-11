Война на истощение приведет к давлению на Украину относительно переговоров, — российский оппозиционер

Украине придется определяться с позицией, потому что западные политики хотят участвовать в успехе, а стабилизация и равновесие на фронте — это не успех, считает Илья Пономарев.

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Стабилизация ситуации на украинском фронте и война на истощение приведет к тому, что Украина вынуждена будет вести переговоры с Россией. Об этом в эфире проекта "Тема с Мосийчук" заявил российский оппозиционер Илья Пономарев.

"Если будет продолжаться война на истощение и стабилизация — это путь к переговорам. Западные политики хотят участвовать в успехе, а стабилизация и равновесие — это не успех. Это путь к переговорам. Чем больше будет равновесия, тем большим будет давление договариваться", — сказал он.

Он выразил убеждение, что именно в направлении переговоров и разворачиваются основные события, а Украине придется определяться с позицией.

"Конечно, это не является публичным решением. Это кулуарное решение. Но оно стратегическое. Если мы окей с этим — тогда надо работать со всеми западными политиками. Засеивать сценарии переговоров, которые будут для нас нормальными. Если же переговоров мы не хотим — тогда нужны геймченджеры. Прежде всего — успехи на поле боя", — сказал оппозиционер.

По его мнению, западные политики уже говорят о том, чтобы Украина отказалась от своих территорий, договорилась с Россией и вступила в НАТО, затем подстраховавшись 5 статьей Альянса.

"Я считаю, что сам подход о переговорах — это плохо. Мы здесь толкаем то, что надо решать вопрос уничтожения путинизма, что эта война не прекратится, если мы не уничтожим Путина лично. Они все говорят, что смена режима не на повестке дня. Они видят в этом риски, что будет распад России, хаос, гражданская война", — сказал Илья Пономарев.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины нет такого "зонтика", как НАТО, поэтому Украине нужно выиграть эту войну.

Также Болгария хочет на саммите НАТО в Вашингтоне предложить Украине начать мирные переговоры с РФ и видит себя в качестве посредника.