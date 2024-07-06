Хочет быть посредником: Болгария предлагает Украине начать мирные переговоры с РФ

В этот же день глава правительства Болгарии во время парламентских дебатов заявил, что его страна готова выделить 80 миллионов евро на поддержку Украины.

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Болгария на саммите НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля, предложит начать мирные переговоры между Украиной и Россией. Это государство видит себя в качестве посредника. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Димитар Главчев.

"Я искренне верю, что мы должны выступать за мирные переговоры, в которых Болгария будет выступать в роли посредника. Что может быть лучше этого? И это то, что я буду предлагать, нет никаких проблем", — сказал Главчев.

В то же время он выразил скептицизм относительно шансов Болгарии быть принятой в качестве посредника, ведь на это должны согласиться обе стороны.

"Лучше ничего не будет. Я сделаю хорошее предложение, но для того, чтобы нас признали посредниками, нужно согласие. Важно подчеркнуть, что эти мирные переговоры должны соответствовать Уставу ООН и международному праву. Это условия, которые, по моему мнению, не подлежат обсуждению", — подчеркнул Главчев.

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Отметим, что в этот же день Димитар Главчев во время парламентских дебатов подчеркнул, что Болгария готова выделить 80 миллионов евро на поддержку Украины.

Напомним, 2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому прекращение огня и перемирие с Россией.

30 апреля правоохранительные органы Болгарии экстрадировали в Украину лидера преступной организации, которая вывозила уклонистов за пределы Украины.