Армія РФ просунулась біля Воздвиженки та Роздолівки на Донеччині, — DeepState (карти)

Аналітики внесли зміни до мапи боїв та зазначили, що оновили ситуацію біля Вовчанська.

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Російські окупаційні війська просунулися біля сіл Воздвиженка та Роздолівка Бахмутського району Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

"Ворог просунувся біля Воздвиженки та Роздолівки", — йдеться у повідомленні.

Аналітики також внесли зміни до мапи боїв, де вказано напрямок у якому просунулись російські окупаційні війська.

Генеральний штаб України поки не коментував цю інформацію.

Воздвиженка — це село Світлодарської міської громади, яке до 2016 року називалось Красний Пахар. Воно розташоване на берегах річки Луганка, поруч з Миронівською ТЕС.

Роздолівка — це село Соледарської міської громади, в якому до початку повномасштабного вторгнення російських військ проживало близько 700 осіб.

Нагадаємо, 11 липня аналітики DeepState повідомили, що російські війська окупували село Євгенівка Покровського району Донецької області.

4 липня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ окупували село Сокіл та селище Восход Покровського району Донецької області.