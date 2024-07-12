Понад 70 тисяч осіб: РФ продовжить зазнавати великих втрат у найближчі 2 місяці, — розвідка

За даними британських військових, збільшення втрат із травня місяця пов'язане з наступом окупантів у Харківській області. Через ефективну оборону ЗСУ і недостатню підготовку ЗС РФ тактичних успіхів у противника не передбачається.

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Російські втрати на полі бою з кожним місяцем лише збільшуються і ставлять нові рекорди. У звіті розвідки Міноборони Великої Британії розповіли детальніше, як зменшився особовий склад ЗС РФ з травня.

За даними аналітиків, середньодобові втрати противника в травні і червні зросли до максимумів з початку конфлікту — 1262 і 1163 відповідно. Загалом за цей період часу Росія могла втратити вбитими і пораненими понад 70 тисяч осіб.

"Збільшення втрат відображає відкриття Росією нового фронту в Харківській області при збереженні колишніх темпів наступальних операцій по всьому фронту. Хоча цей новий підхід посилив тиск на лінію фронту, ефективна українська оборона і нестача російської підготовки знижують здатність ворога використати будь-які тактичні успіхи, незважаючи на спроби розтягнути лінію фронту далі", — йдеться в повідомленні.

Окремо британські аналітики додали, що в найближчі два місяці кількість втрат російських окупантів не знизиться і перевищуватиме 1000 осіб на день. Пов'язано це з тим, що противник не має наміру припиняти штурми в спробах зайняти українські позиції на фронті.

У британській розвідці розповіли про втрати ЗС РФ за останні 2 місяці Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 11 липня повідомлялося, що російські окупанти знищуються ще на етапі ротацій і в тилу, про що заявив офіцер НГУ. За словами Володимира Назаренка, на Донбасі росіяни постійно намагаються нав'язати контакт і атакують українські позиції, однак більшість їхніх планів провалюються. У результаті у ЗС РФ не тільки відсутні територіальні успіхи, а й фіксуються колосальні втрати.