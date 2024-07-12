Более 70 тысяч человек: РФ продолжит нести большие потери в ближайшие 2 месяца, — разведка

По данным британских военных, увеличение потерь с мая месяца связано с наступлением оккупантов в Харьковской области. Из-за эффективной обороны ВСУ и недостаточной подготовки ВС РФ тактических успехов у противника не предвидится.

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Российские потери на поле боя с каждым месяцем лишь увеличиваются и ставят новые рекорды. В отчете разведки Минобороны Великобритании рассказали детальнее, как уменьшился личный состав ВС РФ с мая.

По данным аналитиков, среднесуточные потери противника в мае и июне выросли до максимумов с начала конфликта — 1262 и 1163 соответственно. В общей сложности за этот период времени Россия могла потерять убитыми и ранеными более 70 тысяч человек.

"Увеличение потерь отражает открытие Россией нового фронта в Харьковской области при сохранении прежних темпов наступательных операций по всему фронту. Хотя этот новый подход усилил давление на линию фронта, эффективная украинская оборона и недостаток российской подготовки снижают способность врага использовать любые тактические успехи, несмотря на попытки растянуть линию фронта дальше", — говорится в сообщении.

Отдельно британские аналитики добавили, что в ближайшие два месяца количество потерь российских оккупантов не снизится и будет превышать 1000 человек в день. Связано это с тем, что противник не намерен прекращать штурмы в попытках занять украинские позиции на фронте.

В британской разведке рассказали о потерях ВС РФ за последние 2 месяца Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 11 июля сообщалось, что российские оккупанты уничтожаются еще на этапе ротаций и в тылу, о чем заявил офицер НГУ. По словам Владимира Назаренко, на Донбассе россияне постоянно пытаются навязать контакт и атакуют украинские позиции, однако большинство их планов проваливаются. В результате у ВС РФ не только отсутствуют территориальные успехи, но и фиксируются колоссальные потери.