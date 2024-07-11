"Враг переживает адские дни": оккупанты уничтожаются еще на этапе ротаций и в тылу, — НГУ

По словам офицера Владимира Назаренко, на Донбассе россияне постоянно пытаются навязать контакт и атакуют украинские позиции, однако большинство их планов проваливаются. В результате у ВС РФ не только отсутствуют территориальные успехи, но и фиксируются колоссальные потери.

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Украинские защитники продолжают отбивать атаки российских оккупантов, которые в последнее время участились. Для противника на фронте сейчас проходят "адские дни". Об этом детальнее рассказал офицер артиллерии 4-й бригады Национальной гвардии "Рубеж" Владимир Назаренко в комментарии "Еспресо.TV".

По его словам, Силы обороны делают все для того, чтобу уменьшить боевые возможности ВС РФ, поэтому силы россиян уничтожаются даже в ближнем тылу. Бойцы 4-й бригады Нацгвардии "Рубеж", которые выполняют различные задания в Донецкой и Луганской областях, также в этом участвуют.

"На этих напряженных участках враг постоянно навязывает контакт, ведет активные действия и с определенной периодичностью пытается продвигаться и штурмовать. Однако большинство таких действий россиянам не удается. Потому что наши бойцы имеют хорошо слаженную работу всех подразделений, которые отражают штурмы и наносят врагу огневое поражение и потери", — заявил Владимир Назаренко.

Отдельно офицер НГУ добавил, что благодаря активной деятельности украинских операторов БПЛА, артиллерийской разведке, артиллерии, а также различных беспилотников, вражеские силы уничтожаются эффективные еще на этапах логистических действий с их стороны. Также это происходит в момент накопления оккупантами оружия и ротаций.

"Враг переживает адские дни, и его силы истребляются даже в ближних тылах. Это уменьшает возможности врага для проведения активных действий, несмотря на то, что враг увеличивает свои силы в тылу, пытаясь обеспечить больше живой силы, техники, боеприпасов и пушек", — добавил Владимир Назаренко.

Напомним, 10 июля сообщалось, что боец ВСУ рассказал, как ВС РФ пытаются захватить Часов Яр, ведь у них может быть определенный дедлайн. По словам военнослужащего Кирилла Сазонова, противник пытается выполнить задачи командования любой ценой. В частности речь идет про Константиновку, к которой оккупанты хотят выйти сразу с трех сторон.