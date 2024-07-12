Росіяни вже бояться: Україна може домогтися прориву за допомогою F-16, — Business Insider

За словами журналістів, у РФ побоюються появи в України західних винищувачів, тому заздалегідь атакують аеродроми. Але авіабази "ліквідувати" складно, вони відновлюються.

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Росія своїми атаками по українських аеродромах ще до прибуття винищувачів F-16 демонструє свій страх перед ними, вважають експерти. Про це пише Business Insider.

У F-16, які, як очікується, піднімуться в українське небо цього літа, більше можливостей, ніж у винищувачів радянської розробки, які Україна використовує з початку повномасштабного вторгнення.

Україна не повідомляє про те, де винищувачі зберігатимуться, але після нещодавнього удару по аеродрому у РФ було заявлено, що війська РФ націлилися на аеродроми, на яких ці літаки, імовірно, перебуватимуть.

Протягом останніх кількох тижнів російських ударів завдавали по кількох українських авіабазах, у т.ч. і в Миргороді, де, як стверджується, було знищено п'ять винищувачів Су-27.

Україна підтвердила атаку і заявила, що є деякі втрати, "але не ті, про які заявляє противник".

Британський військовий експерт і радник із питань національної безпеки Великої Британії Майкл Кларк сказав, що Росія "дуже занепокоєна F-16 через їхні можливості, у цьому немає жодних сумнівів".

Він також вважає, що ЗС РФ атакуватимуть кожну базу F-16, яку тільки знайдуть.

Раджан Менон, старший науковий співробітник Інституту досліджень війни та миру Зальцмана в Колумбійському університеті, сказав, що Росія зосереджена на передових озброєннях, що надходять із Заходу.

"Я думаю, вони переконані в тому, що чим більше в України буде західного озброєння всіх видів, тим більш грізною стане її армія", — сказав він.

Зі свого боку, Тім Робінсон, фахівець із військової авіації з Королівського авіаційного товариства Великої Британії, заявив, що російські військові, ймовірно, міркують у тому дусі, що, мовляв, F-16 "дещо змінять співвідношення сил не на нашу користь".

З появою західних винищувачів російській авіації доведеться діяти обачніше на території України, зазначають журналісти.

F-16 потрібні особливо довгі та рівні злітно-посадкові смуги, а також захисні ангари. Метью Севілл з Королівського інституту збройних сил Великої Британії, сказав, що відповідь з українського погляду очевидна: більше засобів протиповітряної оборони.

В Україні, як повідомляється, будують підземні ангари та бункери для F-16, літаки також будуть розосереджені по різних базах, щоб РФ було складніше їх виявити.

Аеродроми зруйнувати важко

Робінсон також зазначив, що знищення авіабаз — завдання не з простих.

"Дуже, дуже складно повністю ліквідувати авіабазу", — сказав він, додавши, що її також можна відремонтувати.

Для цього доведеться завдавати ударів знову і знову, що буде складно з урахуванням значної кількості засобів ППО.

Нагадаємо, що українські дрони нещодавно вразили найпрестижніший ракетний космодром РФ у Капустиному Яру.

Також повідомлялося, що, згідно з підрахунками аналітиків, Т-62 скоро стануть основними танками ЗС РФ.