Россияне уже боятся: Украина может добиться прорыва с помощью F-16, — Business Insider

По словам журналистов, в РФ опасаются появления у Украины западных истребителей, поэтому заранее атакуют аэродромы. Но авиабазы "ликвидировать" сложно, они восстанавливаются.

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Россия своими атаками по украинским аэродромам еще до прибытия истребителей F-16 демонстрирует свой страх перед ними, считают эксперты. Об этом пишет Business Insider.

У F-16, которые, как ожидается, поднимутся в украинское небо этим летом, больше возможностей, нежели у истребителей советской разработки, которые Украина использует с начала полномасштабного вторжения.

Украина не сообщает о том, где истребители будут храниться, но после недавнего удара по аэродрому в РФ было заявлено, что войска РФ нацелились на аэродромы, на которых эти самолеты, предположительно, будут находиться.

В последние несколько недель российские удары наносились по нескольким украинским авиабазам, в т.ч. и в Миргороде, где, как утверждается, были уничтожены пять истребителей Су-27.

Украина подтвердила атаку и заявила, что есть некоторые потери, "но не те, о которых заявляет противник".

Британский военный эксперт и советник по вопросам национальной безопасности Великобритании Майкл Кларк сказал, что Россия "очень обеспокоена F-16 из-за их возможностей, в этом нет никаких сомнений".

Он также считает, что ВС РФ будут атаковать каждую базу F-16, которую только найдут.

Раджан Менон, старший научный сотрудник Института исследований войны и мира Зальцмана в Колумбийском университете, сказал, что Россия сосредоточена на передовых вооружениях, поступающих с Запада.

"Я думаю, они убеждены в том, что чем больше у Украины будет западного вооружения всех видов, тем более грозной станет ее армия", — сказал он.

В свою очередь, Тим Робинсон, специалист по военной авиации из Королевского авиационного общества Великобритании, заявил, что российские военные, вероятно, рассуждают в том духе, что, мол, F-16 "несколько изменят соотношение сил не в нашу пользу".

С появлением западных истребителей российской авиации придется действовать осмотрительнее на территории Украины, отмечают журналисты.

F-16 нужны особенно длинные и ровные взлетно-посадочные полосы, а также защитные ангары. Мэтью Сэвилл из Королевского института вооруженных сил Великобритании, сказал, что ответ с украинской точки зрения очевиден: больше средств противовоздушной обороны.

В Украине, как сообщается, строятся подземные ангары и бункеры для F-16, самолеты также будут рассредоточены по разным базам, чтобы РФ было сложнее их обнаружить.

Аэродромы разрушить трудно

Робинсон также отметил, что уничтожение авиабаз — задача не из простых.

"Очень, очень сложно полностью ликвидировать авиабазу", — сказал он, добавив, что ее также можно отремонтировать.

Для этого придется наносить удары вновь и вновь, что будет сложно с учетом значительного количества средств ПВО.

Напомним, что украинские дроны недавно поразили самый престижный ракетный космодром РФ в Капустином Яру.

Также сообщалось, что, согласно подсчетам аналитиков, Т-62 скоро станут основными танками ВС РФ.