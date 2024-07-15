Захист від БПЛА та осколків: російські ЗРК "Тор" отримали додаткове бронювання

Противник намагається захистити комплекси від атак верхньої півсфери з використанням баражувальних боєприпасів і FPV-дронів, що залишається однією з основних причин втрат цієї техніки.

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Російські військові посилили бронезахист на зенітно-ракетних комплексах "Тор-М2", щоб захистити техніку від українських ударних безпілотників і артилерії. Як повідомили оглядачі "Мілітарного", на ЗРК встановили додаткові металеві екрани, які прикривають борти та верхню півсферу машини.

Автори матеріалу звернули увагу на публікацію в російському агентстві ТАСС, де йшлося про бойове застосування ЗРК "Тор-М2" угруповання військ "Північ". Ці системи призначені для прикриття сухопутних військ і роботи в прифронтовій зоні, де вони часто піддаються ризику ударів БПЛА.

Крім додаткових екранів комплекси були посилені так званим "м'яким" захистом. Така броня може не захистити комплекс від прямого влучання артилерійського снаряда або розриву ракети GMLRS зі шрапнельною бойовою частиною, але суттєво знижує ризик пошкоджень від менш потужних ударів та уламків. Водночас радар і антени комплексу залишилися неприкритими.

"Мотивом такої модернізації могла стати потреба у захисті від атак чисельних українських дронів-бомбардувальників та FPV-дронів, що працюють у тилу окупантів на відстані до 30-40 кілометрів", — пишуть оглядачі.

Вони також зазначили, що це не перша спроба російських військових поліпшити захист ЗРК "Тор". Наприкінці 2023 року в мережі з'явилися фотографії російських зенітних установок, обвішаних мішками з піском. Цей захід, за задумом екіпажів, мав захистити машини від ударів у борт і вертикальних атак.

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Проте атаки з верхньої півсфери з використанням баражувальних боєприпасів і FPV-дронів залишаються однією з основних причин втрат цих комплексів. Останніми місяцями українські сили оборони змогли вразити три таких установки спеціалізованими ударними безпілотниками. Додатковим і не менш ефективним засобом ураження для цих систем залишаються керовані боєприпаси ракетної системи HIMARS, підсумували експерти.

Нагадаємо про один епізод, у якому зенітний комплекс росіян перебував між населеними пунктами Василівка та Бурчак. Після виявлення засобами аеророзвідки, по ньому прилетіла високоточна ракета GMLRS M31.