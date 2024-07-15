Защита от БПЛА и осколков: российские ЗРК "Тор" получили дополнительное бронирование

Противник пытается защитить комплексы от атак верхней полусферы с использованием барражирующих боеприпасов и FPV-дронов, что остается одной из основных причин потерь данной техники.

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Российские военные усилили бронезащиту на зенитно-ракетных комплексах "Тор-М2" с целью защитить технику от украинских ударных беспилотников и артиллерии. Как сообщили обозреватели "Милитарного", на ЗРК установили дополнительные металлические экраны, которые прикрывают борта и верхнюю полусферу машины.

Авторы материала обратили внимание на публикацию в российском агентстве ТАСС, где говорилось о боевом применении ЗРК "Тор-М2" группировки войск "Север". Данные системы предназначены для прикрытия сухопутных войск и работы в прифронтовой зоне, где они часто подвергаются риску ударов БПЛА.

Кроме дополнительных экранов комплексы были усилены так называемой "мягкой" защитой. Такая броня может не защитить комплекс от прямого попадания артиллерийского снаряда или разрыва ракеты GMLRS со шрапнельной боевой частью, но существенно снижает риск повреждений от менее мощных ударов и обломков. В то же время радар и антенны комплекса остались неприкрытыми.

"Мотивом такой модернизации могла стать потребность в защите от атак многочисленных украинских дронов-бомбардировщиков и FPV-дронов, работающих в тылу оккупантов на расстоянии до 30-40 километров", — пишут обозреватели.

Они также отметили, что это не первая попытка российских военных улучшить защиту ЗРК "Тор". В конце 2023 года в сети появились фотографии российских зенитных установок, обвешанных мешками с песком. Эта мера, по замыслу экипажей, должна была защитить машины от ударов в борт и вертикальных атак.

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Тем не менее, атаки из верхней полусферы с использованием барражирующих боеприпасов и FPV-дронов остаются одной из основных причин потерь этих комплексов. В последние месяцы украинские силы обороны смогли поразить три таких установки специализированными ударными беспилотниками. Дополнительным и не менее эффективным средством поражения для этих систем остаются управляемые боеприпасы ракетной системы HIMARS, подытожили эксперты.

Напомним об одном эпизоде, в котором зенитный комплекс россиян находился между населенными пунктами Васильевка и Бурчак. После обнаружения средствами аэроразведки, по нему прилетела высокоточная ракета GMLRS M31.