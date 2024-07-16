Реалізувати складніше: українців за кордоном штрафуватимуть за неоновлені дані, — заступник міністра (відео)

За словами Катерини Чорногоренко, громадяни України за кордоном зберігають зв'язок із державою — і на них усе ще поширюються конституційні обов'язки. Йдеться про адміністративну відповідальність.

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Щодо військовозобов'язаних громадян України, які перебувають за кордоном, але своєчасно не оновили дані, накладатимуться адміністративні штрафи. Таку заяву зробила заступниця міністра оборони України Катерина Чорногоренко в інтерв'ю YouTube-каналу "єПитання".

Водночас за її словами, на практиці реалізувати таку ініціативу буде складніше.

"На жаль, немає однозначного інструменту, яким чином це реалізувати. Тому що створюється постанова про адміністративне правопорушення, постанову має ухвалити людина, вона має сплатити штраф і т.д…" — сказала Чорногоренко.

За її словами, громадяни, які перебувають за кордоном, зберігають зв'язок із державою і тому на них усе ще поширюються конституційні обов'язки. За її словами, винятків бути не може і саме "так і працює справедливість".

Катерина Чорногоренко — про штрафи для українців за кордоном, з 00:25:42

"Усе так само — адміністративна відповідальність. Просто державі буде трошки складніше реалізувати це, — пояснила вона. — З огляду на те, що люди змушені були покинути свою державу".

Закон про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, передбачає, що всім військовозобов'язаним громадянам знадобиться оновити свої облікові дані до 16 липня. Порушення вимоги законодавства тягне за собою штраф — 17 000 — 25 500 гривень.

Нагадаємо, що Чорногоренко заявила, що якщо громадянин ігнорує певний час повістки, його передадуть у розшук.

Також повідомлялося про те, чи оштрафують військовозобов'язаного, який оновив дані, але не з'явився на ВЛК після 16 липня.