РФ збільшила лінійку "Штормів" на фронті: як це допомагає під час "мʼясних" штурмів (відео)

Російські військові намагаються підтримувати постійний вогневий виплив на позиції Сил оборони. За словами військово-політичного експерта Дмитра Снєгирьова, ця тактика ефективна, проте призводить до великої кількості втрат.

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Російська Федерація постійно збільшує на фронті "лінійку" так званих підрозділів "Шторм", які укомплектовані увʼязненими. Про це повідомив військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов в ефірі FREEДОМ.

"Якщо раніше це був тільки "Шторм" — підрозділ або підрозділи, укомплектовані з осіб, які підписали договір з Міністерством оборони Російської Федерації на момент відбуття покарання в місцях позбавлення волі, то тепер "Шторм", "Шторм-v", "Шторм- Z", — сказав Дмитро Снєгирьов.

За його словами, ця "лінійка"постійно збільшується. Зокрема, це свідчить про тактику російських спецслужб у моменті утилізації кримінального елемента на війні в Україні.

Так, росіяни розвʼязують для себе декілька завдань одночасно, а саме зниження навантаження на бюджет країни у моменті утримання цих осіб в місцях позбавлення волі й зниження криміногенної ситуації. Ба більше, увʼязнені "розвʼязують" завдання тактичного характеру на лінії зіткнення шляхом "мʼясних штурмів", зауважив Снєгирьов.

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Він наголосив, що ворог намагається підтримувати постійний вогневий виплив на позиції українських бійців, зокрема, одна хвиля наступає, а друга не може відійти з лінії бойового дотику. Ця тактика ефективна, проте спостерігається великий рівень втрат, немає можливості вийти безпосередньо з бою, оскільки росіяни розстрілюють як за спробу втечі.

Також ворог використовує "пʼятисотих", тобто спійманих дезертирів чи тих, хто відмовився від участі в бойових діях. Їх близько 2-2,5% від загальної кількості окупантів, які воюють в Україні, зазначив експерт.

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Нагадаємо, 16 липня майор ЗСУ та заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін повідомив, що ЗС РФ намагаються наступати на позиції українців по всій лінії фронту, проте втрачає велику кількість особового складу. Ворог створює стрілецькі батальйони, аби поповнити втрати.

Того ж дня доброволець 24-ї ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман" розповів, що на багатьох напрямках знизилася активність окупантів. За його словами, це сталося через складні погодні умови.