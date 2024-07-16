РФ увеличила линейку "Штормов" на фронте: как это помогает во время "мясных" штурмов (видео)

Российские военные пытаются поддерживать постоянное огневое воздействие на позиции Сил обороны. По словам военно-политического эксперта Дмитрия Снегирева, эта тактика эффективна, однако приводит к большому количеству потерь.

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Российская Федерация постоянно увеличивает на фронте "линейку" так называемых подразделений "Шторм", которые укомплектованы заключенными. Об этом сообщил военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев в эфире FREEДОМ.

"Если раньше это был только "Шторм" — подразделение или подразделения, укомплектованные из лиц, подписавших договор с Министерством обороны Российской Федерации на момент отбытия наказания в местах лишения свободы, то теперь "Шторм", "Шторм-v", "Шторм- Z", — сказал Дмитрий Снегирев.

По его словам, эта "линейка" постоянно увеличивается. В частности, это свидетельствует о тактике российских спецслужб в моменте утилизации криминального элемента на войне в Украине.

Так, россияне решают для себя несколько задач одновременно, а именно снижение нагрузки на бюджет страны в моменте содержания этих лиц в местах лишения свободы и снижение криминогенной ситуации. Более того, заключенные "решают" задачи тактического характера на линии соприкосновения путем "мясных штурмов", отметил Снегирев.

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Он отметил, что враг пытается поддерживать постоянный огневой выплеск на позиции украинских бойцов, в частности, одна волна наступает, а вторая не может отойти с линии боевого соприкосновения. Эта тактика эффективна, однако наблюдается большой уровень потерь, нет возможности выйти непосредственно из боя, поскольку россияне расстреливают как за попытку бегства.

Также враг использует "пятисотых", то есть пойманных дезертиров или тех, кто отказался от участия в боевых действиях. Их около 2-2,5% от общего количества оккупантов, которые воюют в Украине, отметил эксперт.

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Напомним, 16 июля майор ВСУ и заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин сообщил, что ВС РФ пытаются наступать на позиции украинцев по всей линии фронта, однако теряет большое количество личного состава. Враг создает стрелковые батальоны, чтобы пополнить потери.

В тот же день доброволец 24-й ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" рассказал, что на многих направлениях снизилась активность оккупантов. По его словам, это произошло из-за сложных погодных условий.