"Довершити рівняння": чому українським F-16 краще базуватися в НАТО, – аналітик

На думку аналітика Джеррі Хендрікса, базування літаків в країнах НАТО дозволить підвищити ставки ескалації, проте РФ має теж усвідомлювати ризики.

Related video

Вже цього літа перші західні винищувачі F-16 прибудуть в Україну. Старший науковий співробітник Інституту Сагамора та капітан ВМС у відставці Джеррі Хендрікс у колонці The Washington Post написав, чому літаки мають базуватися в країнах НАТО.

Росія постійно використовує побоювання Заходу щодо ескалації, що дозволяє шантажувати українських партнерів. Російські військові цілі залишаються частково захищеними, коли українські — відкриті. Проте Європа має шанси компенсувати перевагу РФ дозволивши українським військам базувати F-16 на своїх базах. Концепція територіального суверенітету є центральною у російсько-українській війні. Досі бойові дії тривали переважно в суверенній Україні та на тимчасово окупованих територіях.

На саміті НАТО Нідерланди та Данія оголосили, що вони прискорять постачання F-16. Румунія вже створила на своїй території тренувальний центр для українських льотчиків, щоб навчити їх керувати західними винищувачами. Якщо країни НАТО готові передати свої літаки, то чому б не надати й свої бази для експлуатації, пише автор.

Це дозволило б Україні зрівняти шанси на полі бою, а також завадити російській авіації безперешкодно здійснювати атаки з власної території. Ризик ескалації в цьому варіанті був би реальним, але керованим. Для України треба встановити суворі правила на застосування зброї. Наприклад, не бити по території РФ з території НАТО. Авіабази мають бути відокремленими від натівських.

Українським F-16, буде дозволено атакувати цілі на окупованій Росією українській території. Якщо російські пілоти винищувачів намагатимуться переслідувати F-16 в повітряному просторі НАТО, з ними будуть боротися. Росія має зрозуміти, що будь-які вторгнення самі по собі будуть розглядатися як небезпечна ескалація. Страх перед ескалацією мають відчувати обидві сторони цього конфлікту. Досі Росія користувалася страхом Заходу, що давало їй несправедливу психологічну перевагу на полі бою. Україна повинна отримати зброю, необхідну їй для перемоги у війні, і можливість скористатися нею.

"Надання Україні винищувачів F-16 починає виконувати першу частину рівняння. Дозвіл цим F-16 вилітати з території НАТО для ведення війни завершує її", — резюмує Хендрікс.

Нагадаємо, 17 липня в ISW писали, що Україна систематично винищує російську ППО перед прибуттям F-16.

Тим часом у РФ оголосили нагороду у 15 млн рублів у випадку збиття F-16.