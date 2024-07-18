У Бєлгородській області закриють усі дитячі садки в зоні 20 км від кордону з Україною

Раніше ця зона становила 5 кілометрів, тепер вона стала значно більшою. А в деякі села Бєлгородщини тепер не потрапити без бронежилета.

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Усі дитячі садки в зоні 20 км від кордону з Україною закрили в Бєлгородській області. Нібито тільки до кінця тижня. Жителям пропонують возити дітей до Бєлгорода, який сам розташований за 97 км від Харкова і теж зазнає обстрілу, а ЗС РФ часто кидають на нього снаряди і бомби. Про це повідомляє росЗМІ Mash.

Повідомляється, що захід торкнеться 50 000 осіб і триватиме до кінця тижня. Далі "будуть дивитися по ситуації". Зазначається, що раніше зона обмежувалася п'ятьма кілометрами.

"Люди не впадають у відчай: як і раніше, щодня возять малюків до Бєлгорода", — оптимістично повідомили російські журналісти.

Раніше російська влада закрила в'їзд у 14 населених пунктів у Бєлгородському, Шебекинському, Грайвороновському, Красноярузькому та Борисовському районах.

Повідомляють, що там встановлять КПП, в'їзд цивільним буде заборонено.

А місцевих пускатимуть тільки за перепустками, у броньованих машинах із РЕБ, бронежилетах, касках і з супроводом.

Нагадаємо, раніше бійці Легіону "Свобода Росії", який воює на боці України проти російських окупантів, здійснили диверсію на території РФ. Вони спалили кілька одиниць ворожої техніки в Пермській області.