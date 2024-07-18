В Белгородской области закроют все детские сады в зоне 20 км от границы с Украиной

Ранее эта зона составляла 5 километров, теперь она стала значительно больше. А в некоторые села Белгородщины теперь не попасть без бронежилета.

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Все детские сады в зоне 20 км от границы с Украиной закрыли в Белгородской области. Якобы только до конца недели. Жителям предлагают возить детей в Белгород, который сам находится в 97 км от Харькова и тоже подвергается обстрелам, а ВС РФ часто роняют на него снаряды и бомбы. Про это сообщает росСМИ Mash.

Сообщается, что мера коснется 50 000 человек и продлится до конца недели. Дальше "будут смотреть по ситуации". Отмечается, что ранее зона ограничивалась пятью километрами.

"Люди не отчаиваются: как и раньше, ежедневно возят малышей в Белгород", — оптимистично сообщили российские журналисты.

Ранее российские власти закрыли въезд в 14 населенных пунктов в Белгородском, Шебекинском, Грайвороновском, Краснояружском и Борисовском районах.

Сообщается, что там установят КПП, въезд гражданским будет запрещен.

А местных будут пускать только по пропускам, в бронированных машинах с РЭБ, бронежилетах, касках и с сопровождением.

Напомним, ранее бойцы Легиона "Свобода России", который воюет на стороне Украины против российских оккупантов, совершили диверсию на территории РФ. Они сожгли несколько единиц вражеской техники в Пермской области.