У РФ заявили про захоплення Новоселівки Першої: що змінилося на Донбасі (карта)

В районі Авдіївки на Донбасі бойові дії тривали поблизу низки населених пунктів. За повідомленням Генштабу ЗСУ, противник проявляв найбільшу активність на Покровському напрямку.

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Збройні сили Російської Федерації просунулися в районі Авдіївки Донецької області. Детальніше про це розповіли аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 21 липня.

"Російські сили нещодавно просунулися на південний захід від Авдіївки на тлі продовження російських наступальних операцій на захід від Авдіївки 21 липня", — йдеться у повідомленні.

Згідно з геолокаційними кадрами від 21 липня, окупанти просунулися на північний схід від Невельського. Російські військкори зауважили, що ЗС РФ нібито просунулися на північ від Прогресу та на південь і до 500 метрів на захід від Лозуватського. Проте аналітики ISW не спостерігали візуального підтвердження цих заяв.

Крім цього, російські мілблогери стверджували, що окупанти нібито просунулися у Вовче та захопили Новоселівку Першу, проте один із військкорів заявив, що Сили оборони вже ще утримують позиції на околицях Новоселівки Першої.

Аналітики розповіли, що бої тривали біля Калинового, Воздвиженки, Лозуватського, Новоолександрівки, Прогресу, Новоселівки Першої, Уманського, Яснобродівки й Карлівки протягом 20–21 липня.

Що відбувається на Донбасі: дані Генштабу ЗСУ

У Генштабі ЗСУ розповіли, що на Покровському напрямку ворог проявляв найбільшу активність 21 липня. Від початку доби противник 27 разів намагався вклинитися в українську оборону в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Калинове та Уманське.

Українські військові вживають заходів для стабілізації обстановки й недопущення просування ЗС РФ вглиб території України.

Нагадаємо, ввечері 21 липня аналітики DeepState розповіли про просування російських військових на Донбасі. Так, окупанти мали успіхи в Нью-Йорку, Залізному, біля Пантелеймонівки та Калинівки.

19 липня екскомандир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий повідомив, що втрата траси Покровськ — Костянтинівка на Донбасі не буде для України такою серйозною, як окупація Часового Яру. За його словами, в такому разі створиться загроза для чотирьох населених пунктів.