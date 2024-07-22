БПЛА змінюють тактику війни в Україні: де місце на полі бою ударним вертольотам, — аналітики

Попри вразливість гвинтокрилих машин, вони не втратили своєї актуальності. Військові експерти вважають, що на це вплинуло оснащення ударних вертольотів більш далекобійними ракетами.

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Принципи роботи протиповітряної оборони і масштаби застосування безпілотників, що спостерігаються в Україні, змінюють характер тактики використання військових вертольотів. На думку оглядачів Defense News, у таких умовах центр ваги зміщується з атакувальних дій на бойовий супровід уздовж лінії фронту.

Автори матеріалу зазначають, що це зрушення зумовлене поширенням наземних засобів ППО, які роблять пілотовані польоти над полем бою практично неможливими. У 2024 році вертольоти на фронті насамперед виконуватимуть вогневу підтримку вздовж лінії бойового зіткнення, використовуючи тактику бомбометання і протидії безпілотним системам.

Журналісти навели слова колишнього радника Міністерства оборони України Сергія Кузана, який зазначив, що в перші дні повномасштабного вторгнення Росія робила наголос на вертольоти, плануючи масштабну десантну операцію під Києвом. Однак уразливість бойових вертольотів призвела до значних втрат.

Так, у лютому 2023 року Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) повідомив, що Повітряно-космічні сили Росії втратили 40% довоєнного парку бойових вертольотів Ка-52.

Майбутнє ударних вертольотів

Старший науковий співробітник IISS Дуглас Баррі вважає, що втрати російських вертольотів тривають, але нові технології допомагають знизити ризики. За його словами, зміни в тактиці та впровадження нової зброї, як-от ракета "повітря-земля" Х-39, що забезпечує більшу дальність ураження, також вплинули на ситуацію.

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Зі свого боку командувач легкої авіації французької армії генерал-майор П'єр Мейєр на Паризькому авіаційному форумі заявив, що російська операція в Гостомелі має стати повчальним прикладом. Він наголосив на важливості правильного використання вертольотів, зазначивши, що подібні дії без урахування загроз можуть призвести до аналогічних втрат.

"Залежно від конфлікту ударні вертольоти посідають своє законне місце і відіграють свою роль, але їхнє використання може еволюціонувати в бік застосування зброї, що дає змогу діяти з більшої відстані", — наголосив він.

Раніше британський оглядач Девід Екс у своєму матеріалі для The Telegraph розповів, що війна в Україні символізувала крах бойових вертольотів. За його словами, гвинтокрилі машини тепер стали абсолютно беззахисними на лінії фронту — а отже, їх потрібно використовувати якось інакше.