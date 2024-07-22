БПЛА меняют тактику войны в Украине: где место на поле боя ударным вертолетам, — аналитики
Несмотря на уязвимость винтокрылых машин, они не потеряли свою актуальность. Военные аналитики считают, что на это оказало свое влияние оснащение ударных вертолетов более дальнобойными ракетами.
Принципы работы противовоздушной обороны и масштабы применения беспилотников, наблюдаемые в Украине, меняют характер тактики использования военных вертолетов. По мнению обозревателей Defense News, в таких условиях центр тяжести смещается с атакующих действий на боевое сопровождение вдоль линии фронта.
Авторы материала отмечают, что данный сдвиг обусловлен распространением наземных средств ПВО, которые делают пилотируемые полеты над полем боя практически невозможными. В 2024 году вертолеты на фронте будут в первую очередь выполнять огневую поддержку вдоль линии боевого соприкосновения, используя тактику бомбометания и противодействия беспилотным системам.
Журналисты привели слова бывшего советника Министерства обороны Украины Сергея Кузана, который отметил, что в первые дни полномасштабного вторжения Россия делала упор на вертолеты, планируя масштабную десантную операцию под Киевом. Однако уязвимость боевых вертолетов привела к значительным потерям.
Так в феврале 2023 года Международный институт стратегических исследований (IISS) сообщил, что Воздушно-космические силы России потеряли 40% довоенного парка боевых вертолетов Ка-52.
Будущее ударных вертолетов
Старший научный сотрудник IISS Дуглас Барри считает, что потери российских вертолетов продолжаются, но новые технологии помогают снизить риски. По его словам, изменения в тактике и внедрение нового оружия, такого как ракета "воздух-земля" Х-39, обеспечивающая большую дальность поражения, также оказали свое влияние.Важно
В свою очередь командующий легкой авиацией французской армии генерал-майор Пьер Мейер на Парижском авиационном форуме заявил, что российская операция в Гостомеле должна стать поучительным примером. Он подчеркнул важность правильного использования вертолетов, отметив, что подобные действия без учета угроз могут привести к аналогичным потерям.
"В зависимости от конфликта ударные вертолеты занимают свое законное место и играют свою роль, но их использование может эволюционировать в сторону применения оружия, позволяющего действовать с большего расстояния", — подчеркнул он.
Ранее британский обозреватель Дэвид Экс в своем материале для The Telegraph рассказал, что война в Украине символизировала крах боевых вертолетов. По его словам, винтокрылые машины теперь стали совершенно беззащитными на линии фронта — а значит, их нужно использовать как-то иначе.