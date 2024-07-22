"Осліпити противника": аналітики запропонували цікавий спосіб захисту танків від дронів

На думку експертів Defense Express, не обов'язково встановлювати на танки потужні лазери, достатньо компактного малогабаритного лазера, який знешкоджуватиме ворожі безпілотники.

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Для того, щоб убезпечити українські танки від атак російських безпілотників, на них можна встановлювати спеціальні лазери, які будуть "засліплювати" оптичні елементи систем наведення ударних безпілотників. Про це пише Defense Express.

Аналітики видання відштовхувались від матеріалу порталу The War Zone, які, власне, і запропонували встановлювати замість потужних — малогабаритні лазери на українські танки.

"Можна взяти уже наявні конструктивні рішення та їх інтегрувати. Наприклад, збройні сили США мають у своєму розпорядженні компактні лазерні осліплювачі, деякі з яких можна кріпити на стрілецьку зброю", — йдеться у статті Defense Express.

Осліплювачі на стрілецьку зброю Фото: Defense Express

Також аналітики зазначили, що можна використати систему захисту Terra Braven для бронетехніки від BAE Systems, котра штатно призначена для протидії протитанковим ракетам, але зможе впоратись і з дронами.

Terra Braven для від BAE Systems Фото: Defense Express

Крім того, експерти Defense Express запропонували згадати про авіаційні установки оптичної протидії (DIRCM), котрі також використовують лазерний промінь.

"Вважаємо за потрібне згадати й те, що в 2017-2019 роках російські загарбники на Сході України проти наших захисників використовували лазерні пристрої під назвою ПАПВ, призначені для протидії снайперам. Цілком можливо, що описаний вище формат боротьби проти російських БпЛА цілком знайде місце в бойових порядках Сил оборони України", — зазначили аналітики.

Нагадаємо, 18 липня танковий фахівець Андрій Тарасенко показав український танк Abrams M1A1 SA-UKR, який додатково посилили динамічним захистом та решітками.

15 липня Аналітики Defense Express повідомили, що Російська Федерація може почати будувати уніфіковані пускові установки для ракет типу "Калібр" та "Онікс".