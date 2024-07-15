РФ може будувати уніфіковані ПУ для "Калібрів" та "Оніксів": чи йдеться про вироблення Club-M

Декілька років тому у РФ заявляли про наявність наземної установки Club-M під ракети "Калібр", проте повідомлення виявилися суперечливими, зауважили аналітики Defense Express.

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Російська Федерація може почати будувати уніфіковані пускові установки для ракет типу "Калібр" та "Онікс". Аналітики Defense Express розповіли детальніше про те, що це означає.

Речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону повідомив, що ракети типу "Калібр" є небезпечними та мають бойову частину вагою 450 кілограмів, проте їхній процент знищення — високий.

"За інформацією військових, росіяни врахували цей досвід і будують уніфіковані шахти для пусків — і для "Калібрів", і для "Оніксів", — сказав Дмитро Плетенчук.

У Defense Express зауважили, що подібна заява виглядає специфічно, оскільки універсальні вертикальні пускові установки 3С14 на ракетних кораблях ЧФ РФ і так є уніфікованими під використання різних ракет П-800 "Онікс" та 3М14 "Калібр". Аналітики припустили, що, можливо, йдеться про будівництво саме наземних пускових установок під "Калібри".

Фото: Відкриті джерела

Аналітики зауважили, що декілька років тому у РФ заявляли про наявність наземної установки Club-M під ракети "Калібр". Проте одні ворожі ресурси Club-M подавали як те, що потім виявилося пусковою установкою 9П701 ОТРК "Іскандер-К" під КР 9М729 з дальністю пуску, яка порушувала норми діючої до 2019 року угоди РСМД, яка забороняла розгортання наземних пускових під ракети дальністю в діапазоні понад 500 км.

Інші ресурси показували рендер мобільного берегового комплексу Club-M, конфігурація якого надарувала, за словами аналітиків, комплекс "Бал" під Х-35, який "так і не був реалізований "у металі".

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Важко зафіксувати: чим небезпечні пуски російських "Калібрів" з Каспійського моря, – Defence Express

Так, окупанти можуть намагатися адаптували для пуску із землі "Калібрів" мобільні ПУ комплексу "Бастіон", аналогічно тому, як є уже адаптовані пускові установки "Бастіон" для наземного запуску ракет "Циркон" з Криму, вважають у Defense Express. Також не варто забувати про ще один варіант з уніфікованими ПУ для "Оніксів" і "Калібрів" одночасно. За інформацією певних російських джерел, комплекс "Бастіон" під "Онікс" нібито також має стаціонарне виконання, ракети запускаються із шахтної пускової.

Невідомо, як виглядає стаціонарна пускова установка для "Оніксів", тому аналітики припустили, що ворог на окупованому півострові може будувати стаціонарні пускові під "Калібри", використовуючи корабельні УВП 3С14, які застосовуються на ракетних корветах та фрегатах.

Нагадаємо, 1 липня стало відомо, що РФ модернізувала два корвети проєкту 20385 Тихоокеанського флоту. Так, "Гремящий" і "Проворный" отримали модернізований універсальний корабельний стрілецький комплекс 3С14 для запуску ракет "Циркон".

24 червня повідомлялося, що у Росії адаптували китайський всюдихід Desertcross 1000-3 під мобільну вогневу групу. Зокрема, імпровізована зенітна установка складається зі спарених кулеметів ПКТ, їх встановили на борт машини.