РФ может строить унифицированные ПУ для "Калибров" и "Ониксов": идет ли речь о выработке Club-M

Несколько лет назад в РФ заявляли о наличии наземной установки Club-M под ракеты "Калибр", однако сообщения оказались противоречивыми, отметили аналитики Defense Express.

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Российская Федерация может начать строить унифицированные пусковые установки для ракет типа "Калибр" и "Оникс". Аналитики Defense Express рассказали подробнее о том, что это означает.

Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона сообщил, что ракеты типа "Калибр" являются опасными и имеют боевую часть весом 450 килограммов, однако их процент уничтожения — высокий.

"По информации военных, россияне учли этот опыт и строят унифицированные шахты для пусков — и для "Калибров", и для "Ониксов", — сказал Дмитрий Плетенчук.

В Defense Express отметили, что подобное заявление выглядит специфически, поскольку универсальные вертикальные пусковые установки 3С14 на ракетных кораблях ЧФ РФ и так являются унифицированными под использование различных ракет П-800 "Оникс" и 3М14 "Калибр". Аналитики предположили, что, возможно, речь идет о строительстве именно наземных пусковых установок под "Калибры".

Фото: Открытые источники

Аналитики отметили, что несколько лет назад в РФ заявляли о наличии наземной установки Club-M под ракеты "Калибр". Однако одни вражеские ресурсы Club-M подавали как то, что потом оказалось пусковой установкой 9П701 ОТРК "Искандер-К" под КР 9М729 с дальностью пуска, которая нарушала нормы действующего до 2019 года соглашения РСМД, которое запрещало развертывание наземных пусковых под ракеты дальностью в диапазоне более 500 км.

Другие ресурсы показывали рендер мобильного берегового комплекса Club-M, конфигурация которого предоставляла, по словам аналитиков, комплекс "Бал" под Х-35, который "так и не был реализован "в металле".

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Трудно зафиксировать: чем опасны пуски российских "Калибров" из Каспийского моря, — Defence Express

Так, оккупанты могут пытаться адаптировать для пуска с земли "Калибров" мобильные ПУ комплекса "Бастион", аналогично тому, как есть уже адаптированные пусковые установки "Бастион" для наземного запуска ракет "Циркон" из Крыма, считают в Defense Express. Также не стоит забывать о еще одном варианте с унифицированными ПУ для "Ониксов" и "Калибров" одновременно. По информации определенных российских источников, комплекс "Бастион" под "Оникс" якобы также имеет стационарное исполнение, ракеты запускаются из шахтной пусковой.

Неизвестно, как выглядит стационарная пусковая установка для "Ониксов", поэтому аналитики предположили, что враг на оккупированном полуострове может строить стационарные пусковые под "Калибры", используя корабельные УВП 3С14, которые применяются на ракетных корветах и фрегатах.

Напомним, 1 июля стало известно, что РФ модернизировала два корвета проекта 20385 Тихоокеанского флота. Так, "Гремящий" и "Проворный" получили модернизированный универсальный корабельный стрелковый комплекс 3С14 для запуска ракет "Циркон".

24 июня сообщалось, что в России адаптировали китайский вездеход Desertcross 1000-3 под мобильную огневую группу. В частности, импровизированная зенитная установка состоит из спаренных пулеметов ПКТ, их установили на борт машины.