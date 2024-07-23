ЗС РФ просунулися в Україні на кількох напрямках, — карти ISW

Повідомляється, що значних тактичних успіхів окупанти досягли в Нью-Йорку Донецької області, а також просунулися в Харківській.

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ЗС РФ мають деякий тактичний успіх у Харківській та Донецькій областях. Особливо це стосується селища Нью-Йорк Бахмутського району. Про це повідомляється у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики Інституту вивчення війни ознайомилися з картами та повідомленнями російських воєнкорів і зробили висновки, що російські окупаційні війська мають деякий успіх у двох областях України: Харківській та Донецькій, де вони наступали особливо активно, використовуючи тактику так званих "м'ясних штурмів".

Карта воєнних дій Фото: ISW

Зміни в гарячих точках ISW відобразив на картах.

Схід України. Операція №1 — Харківська область

Геолокаційні кадри від 22 липня свідчать про те, що війська РФ нещодавно незначно просунулися у Вовчанську.

Російські пропагандисти заявляли, що ЗС РФ просунулися далі в межах Вовчанська, до 100 метрів у лісовому масиві на захід від Синельникового і на північ від Стариці, але ISW не виявив підтвердження цим заявам.

Військові дії ЗС РФ у Харківській області Фото: ISW

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що війська РФ зберігають контроль тільки над північною частиною Глибокого, хоча російське джерело стверджувало, що росіяни вибили ЗСУ з півночі і відновили контроль над більшою частиною населеного пункту. Інше російське джерело заявило, що Глибоке є спірною "сірою зоною".

Також Машовець зазначає, що російська штурмова група зберігає позиції на агрегатному заводі в центрі Вовчанська. ISW пише, що 21 і 22 липня росіяни продовжили наступальні дії в районі Глибокого і Вовчанська.

За повідомленням Харківської групи військ України, війська РФ перегруповують особовий склад і проводять у районі двох вищезазначених населених пунктів розвідку за допомогою безпілотників, щоби підготуватися до майбутніх наступальних операцій.

Операція №2 — Луганська область

У понеділок, 22 липня, війська РФ продовжували наземні атаки вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, але не домоглися підтверджених успіхів.

Воєнні дії ЗС РФ у Луганській області Фото: ISW

Російські пропагандисти запевняють, що ЗС РФ "проводять зачистку на околицях Піщаного та просунулися на північ і захід від населеного пункту".

Аналітики пишуть, що окупанти продовжували наземні атаки в усіх напрямках від Куп'янська та на захід і північний захід від Кремінної.

Операція №3 — Донецька область

Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими 19 липня, росіяни домоглися деяких успіхів у селі Роздолівка Бахмутського району та провели низку атак в усіх напрямках від Сіверська.

Тривають наступальні операції в районі Часового Яру, але жодних підтверджених успіхів ворог не домігся.

Воєнні дії ЗС РФ у Донецькій області Фото: ISW

За твердженнями російських воєнкорів, сили РФ просунулися в районі каналу Сіверський Донець-Донбас у районі Калинівки, але експерти ISW поки не спостерігали візуальних підтверджень, що ЗС РФ діють на західному березі каналу.

Геолокаційні кадри від 22 липня показують, що російські окупанти просунулися на південному заході селища Нью-Йорк "до вулиці Єсеніна вздовж вулиць Декабристів і Льва Толстого".

Воєнні дії ЗС РФ у Донецькій області: селище Нью-Йорк Фото: ISW

Російські блогери стверджують, що ЗС РФ просунулися в центрі селища, а також у двох населених пунктах на південний захід від нього, але аналітики ISW не знайшли цьому візуального підтвердження.

Ворог домігся незначних успіхів на північний захід і південний захід від Авдіївки та 22 липня продовжив наступальні операції на цьому напрямку.

Також у ISW не знайшли підтвердження, що російські війська захопили Невельське, як стверджували російські блогери та "воєнкори".

Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими 22 липня, ЗС РФ мають певний успіх у Красногорівці та Максимільянівці на південний захід від Донецька.

Крім того, окупанти провели цього дня обмежені наземні атаки в районі кордону Донецької та Запорізької областей. І, як повідомляється, ворог інтенсивно бомбить лінію фронту в цьому районі.

"Південна вісь"

У понеділок, 22 липня, позиційні бої точилися на заході Запорізької області:

біля Работино;

на схід від Работиного біля Вербового;

на північ від Работиного біля Новоданилівки;

і на північний схід від Работиного біля Малої Токмачки.

Підтверджених змін лінії фронту не було.

У ці ж дні позиційні бої тривали на лівобережжі Херсонської області, зокрема в районі Кринок. Змін на лінії фронту не зафіксовано.

Воєнні дії на півдні України Фото: ISW

Російське джерело заявило, що війська РФ зачищають острови в районі Кринок і вже контролюють "деякий відсоток" із них. Але він не уточнив, на яких саме островах росіяни діють наразі.

Нагадаємо, раніше спікер оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій розповів, як спека в Україні вплинула на перебіг бойових дій з обох сторін.