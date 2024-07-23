РФ проявила активність на Оріхівському напрямку: оглядач розповів про плани окупантів (відео)

На сході російські військові намагаються захоплювати територію крок за кроком, тоді як у Запорізькій області фронт більш-менш статичний, розповів військовий оглядач Денис Попович.

Related video

Збройні сили Російської Федерації проявляють активність на Оріхівському напрямку Запорізької області. За словами військового оглядача Дениса Поповича, окупанти намагаються відтягнути Сили оборони з деяких позицій, аби спробувати сильніше натиснути, зокрема, на сході. Про це він повідомив в ефірі FREEДОМ.

"Оріхівський напрямок — це та сама роботинська кишеня, яка була створена в результаті нашого контрнаступу минулого року. Зараз противник намагається її ліквідувати, тобто відтіснити наші частини від Роботиного й далі просунутися на ті позиції, які він мав до початку контрнаступу", — сказав Денис Попович.

Експерт зауважив, що про проведення серйозного наступу в бік Запоріжжя потрібні серйозні сили. Тоді як на цій ділянці фронту фронт більш-менш статичний, нерухомий. Зокрема, на сході окупанти намагаються захоплювати територію крок за кроком, у Запорізькій області цього не спостерігається. На думку Поповича, всі "ці потуги" ворога спрямовані на те, аби повернути позиції, якими він володів станом на травень 2023 року.

Крім цього, він переконаний, що окупанти хотіли б вийти на рубіж адміністративного кордону між Донецькою та Дніпропетровською областями. Зокрема, траса Покровськ — Костянтинівка — Часів Яр має суттєве значення в логістиці українського угрупування, яке нині тримає оборону в цій операційній зоні. Сили оборони намагаються стримувати ворога, проте просування поки що є. За його словами, росіяни кидають всі можливі резерви на цей напрямок, аби домогтися просування.

Зокрема, це потрібно РФ для того, аби зайняти сильнішу переговорну позицію. Він зазначив, що зараз часто повідомляється, що з можливим приходом Дональда Трампа до влади в США можуть розпочатися переговорні моменти між РФ та Україною для того, щоби щонайменше заморозити конфлікт. Окупанти хочуть прийти з сильнішою позицією до цих переговорів, її вони бачать у захопленні якомога більшої частини України.

Дивіться з 5:55

Нагадаємо, 23 липня колишній речник Генштабу ЗСУ, полковник Владислав Селезньов повідомив, що ЗС РФ можуть сконцентруватися на півдні Запорізької області. Він наголосив, що окупанти можуть трансформувати свої накопичені ресурси в територіальні здобутки.

22 липня військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що окупанти активізуються у Запорізькій області та на заході Донбасу. Так, росіяни намагаються "зрізати" два виступи на лінії фронту, які здобули українці влітку 2023 року.