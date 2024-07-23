РФ проявила активность на Ореховском направлении: обозреватель рассказал о планах оккупантов (видео)

На востоке российские военные пытаются захватывать территорию шаг за шагом, тогда как в Запорожской области фронт более-менее статичен, рассказал военный обозреватель Денис Попович.

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Вооруженные силы Российской Федерации проявляют активность на Ореховском направлении Запорожской области. По словам военного обозревателя Дениса Поповича, оккупанты пытаются оттянуть Силы обороны с некоторых позиций, чтобы попытаться сильнее надавить, в частности, на востоке. Об этом он сообщил в эфире FREEДОМ.

"Ореховское направление — это тот самый работинский карман, который был создан в результате нашего контрнаступления в прошлом году. Сейчас противник пытается его ликвидировать, то есть оттеснить наши части от Работино и дальше продвинуться на те позиции, которые он имел до начала контрнаступления", — сказал Денис Попович.

Эксперт отметил, что о проведении серьезного наступления в сторону Запорожья нужны серьезные силы. Тогда как на этом участке фронта фронт более-менее статичен, неподвижен. В частности, на востоке оккупанты пытаются захватывать территорию шаг за шагом, в Запорожской области этого не наблюдается. По мнению Поповича, все "эти потуги" врага направлены на то, чтобы вернуть позиции, которыми он владел по состоянию на май 2023 года.

Кроме этого, он убежден, что оккупанты хотели бы выйти на рубеж административной границы между Донецкой и Днепропетровской областями. В частности, трасса Покровск — Константиновка — Часов Яр имеет существенное значение в логистике украинской группировки, которая сейчас держит оборону в этой операционной зоне. Силы обороны пытаются сдерживать врага, однако продвижение пока есть. По его словам, россияне бросают все возможные резервы на это направление, чтобы добиться продвижения.

В частности, это нужно РФ для того, чтобы занять более сильную переговорную позицию. Он отметил, что сейчас часто сообщается, что с возможным приходом Дональда Трампа к власти в США могут начаться переговорные моменты между РФ и Украиной для того, чтобы как минимум заморозить конфликт. Оккупанты хотят прийти с более сильной позицией к этим переговорам, ее они видят в захвате как можно большей части Украины.

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Напомним, 23 июля бывший спикер Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев сообщил, что ВС РФ могут сконцентрироваться на юге Запорожской области. Он отметил, что оккупанты могут трансформировать свои накопленные ресурсы в территориальные достижения.

22 июля военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что оккупанты активизируются в Запорожской области и на западе Донбасса. Так, россияне пытаются "срезать" два выступления на линии фронта, которые получили украинцы летом 2023 года.