У Британії вперше застосували потужну лазерну зброю на броньовику Wolfhound (відео)

Інтеграція лазерної системи, яка здатна нейтралізувати безпілотники на відстані до 1 км, дасть змогу Міноборони та британській армії зрозуміти, наскільки ефективні системи LDEW.

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Науковці та інженери з Великої Британії успішно випробували потужну лазерну енергетичну зброю від компанії Raytheon з бойової машини Wolfhound британської армії. Ця новаторська подія, проведена на полігоні Dstl у Портон-Дауні, продемонструвала здатність лазерного озброєння нейтралізувати безпілотники противника на відстані понад 1 км. Про це 22 липня повідомив ресурс Defence Industry Europe.

Фахівці наголосили, що лазерна система, встановлена на броньовику британському Wolfhound, є повністю портативною та простою в експлуатації. Вона здатна відстежувати та уражати кілька цілей зі швидкістю світла.

Зазначається, що це рішення є значним кроком уперед у програмі Міністерства оборони Великої Британії зі створення демонстраційного зразка наземної лазерної зброї спрямованої енергії (LDEW), що забезпечує оперативну перевагу на полі бою.

Крім того, інтеграція демонстратора розширених можливостей на Wolfhound дасть змогу Міноборони та британській армії зрозуміти, наскільки корисними є системи LDEW в умовах загроз з боку БпЛА, що розвиваються.

Майбутні випробування та інтеграція

На наступному етапі випробувань, запланованому на кінець цього року, буде проведено тести за участю військовослужбовців, що дасть змогу оцінити можливості та переваги системи в реальних умовах.

Що стосується технічного боку питання, то лазерна система працює з системою управління і контролю та може бути інтегрована з більш широкими радіолокаційними системами управління боєм і системами спостереження. Водночас зброя може бути встановлена на різних платформах для задоволення різноманітних оперативних потреб.

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"Успішна стрільба з першої лазерної зброї, інтегрованої в наземний транспортний засіб у Великій Британії, довела, що система лазерної зброї Raytheon може відстежувати, уражати та знищувати цілі. Тепер ми з нетерпінням чекаємо, коли британська армія проведе експерименти з цією зброєю найближчими місяцями та доведе, що технологія готова до бойових дій", — заявив із цієї нагоди генеральний директор і керівний директор Raytheon Джеймс Грей.

Раніше повідомлялося, що у РФ готуються випробувати новий лазерний модуль для знищення безпілотних літальних апаратів, створений у межах білорусько-російського проєкту.