"Повітряний демон": ізраїльська IAI анонсувала нову ракету класу "повітря-земля"

Нова ракета оснащена боєголовкою вагою 20 кг і здатна завдавати ударів на відстані до 200 км. Але головною її перевагою є дешевизна та, відповідно, доступність і можливість використання у великих кількостях.

Related video

Компанія Israel Aerospace Industries (IAI) представила нову крилату ракету класу "повітря-поверхня" під назвою Wind Demon. За словами розробників, це легкий і недорогий засіб ураження, створений для задоволення всебільшого ринкового попиту на ефективні та доступні системи для масових ударів. Про це 23 липня повідомили оглядачі Breaking Defense.

"Зброя являє собою нове покоління крилатих ракет класу "повітря-земля", що поєднує в собі нові можливості, засновані на багаторічному досвіді розроблення ракет і боєприпасів для ураження цілей", — заявив виконавчий віцепрезидент компанії Гай Бар Лев.

Характеристики Wind Demon

Ракета Wind Demon важить 140 кілограмів і має дальність польоту понад 200 кілометрів. Вона може запускатися з різних повітряних платформ, таких як вертольоти або військові літаки. Містить лазерні системи наведення та електронну оптику для роботи в денний і нічний час, а також функцію автоматичного розпізнавання цілей.

У IAI також зазначили, що система володіє "розширеними можливостями підключення, які дають змогу передавати відео в режимі реального часу, контролювати ціль у контурі й утримувати її на низькій висоті протягом усього польоту". Крім того, обираний профіль швидкості — швидкий/повільний/швидкий — дає змогу здійснювати високошвидкісну реакцію та вибіркове наближення на малій швидкості до точок, що цікавлять.

Боєголовка ракети, вагою понад 20 кілограмів, адаптована для вибухового, осколкового та проникного впливу. Водночас Wind Demon менший за розміром порівняно з іншими відомими ізраїльськими озброєннями, як-от ракети Popeye і системи Gabriel, а також нещодавно представленою Sea Breaker.

Розробники стверджують, що головна перевага нової ракети — її доступність і можливість використання у великих кількостях. Це прагматична відповідь на мінливу природу війни, де доступна маса боєприпасів може забезпечити високу смертоносність. Ракета призначена для завдавання ударів по таких цілях, як системи ППО та радари, включно з рухомими цілями.

Важливо

Секретна ракета Кремля: експерти спробували визначити характеристики "Изделие 720"

Раніше повідомлялося, що палубний винищувач-бомбардувальник F/A-18 був помічений з ракетою SM-6. За умов повітряного базування ефективна дальність її ураження зростає до 500 км.