"Воздушный демон": израильская IAI анонсировала новую ракету класса "воздух-земля"

Новая ракета оснащена боеголовкой весом 20 кг и способна наносить удары на расстоянии до 200 км. Но главной ее преимуществом являются дешевизна и, соответственно, доступность и возможность использования в больших количествах.

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Компания Israel Aerospace Industries (IAI) представила новую крылатую ракету класса "воздух-поверхность" под названием Wind Demon. По словам разработчиков, это легкое и недорогое средство поражения, созданное для удовлетворения растущего рыночного спроса на эффективные и доступные системы для массовых ударов. Об этом 23 июля сообщили обозреватели Breaking Defense.

"Оружие представляет собой новое поколение крылатых ракет класса "воздух-земля", сочетающее в себе новые возможности, основанные на многолетнем опыте разработки ракет и боеприпасов для поражения целей", — заявил исполнительный вице-президент компании Гай Бар Лев.

Характеристики Wind Demon

Ракета Wind Demon весит 140 килограммов и имеет дальность полета более 200 километров. Она может запускаться с различных воздушных платформ, таких как вертолеты или военные самолеты. Система включает в себя лазерные системы наведения и электронную оптику для работы в дневное и ночное время, а также функцию автоматического распознавания целей.

В IAI также отметили, что система обладает "расширенными возможностями подключения, которые позволяют передавать видео в режиме реального времени, контролировать цель в контуре и удерживать его на низкой высоте в течение всего полета". Кроме того, выбираемый профиль скорости — быстрый/медленный/быстрый — позволяет осуществлять высокоскоростную реакцию и выборочное приближение на малой скорости к интересующим точкам.

Боеголовка ракеты, весом более 20 килограммов, адаптирована для взрывного, осколочного и проникающего воздействия. Вместе с тем Wind Demon меньше по размеру по сравнению с другими известными израильскими вооружениями, такими как ракеты Popeye и системы Gabriel, а также недавно представленной Sea Breaker.

Разработчики утверждают, что главное преимущество новой ракеты — ее доступность и возможность использования в больших количествах. Это прагматичный ответ на меняющуюся природу войны, где доступная масса боеприпасов может обеспечить высокую смертоносность. Ракета предназначена для нанесения ударов по таким целям, как системы ПВО и радары, включая движущиеся цели.

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Ранее сообщалось, что палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18 был замечен с ракетой SM-6. При воздушном базировании эффективная дальность ее поражения возрастает до 500 км.