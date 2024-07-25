Чи є загроза оточення Часового Яру: офіцер ЗСУ дав вичерпну відповідь

Загрози оперативного оточення росіянами міста Часів Яр у Донецькій області немає. Війська РФ проводять атаки невеликими групами до восьми осіб після інтенсивної артилерійської підготовки.

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Загрози оточення Часового Яру у Донецькій області немає. Окупаційні війська уникають прямого штурму міста, намагаючись наступати на флангах, розповів в ефірі телемарафону офіцер 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков.

"Ні, на сьогодні загроза оточення не існує, її немає. Якщо подивитись на ситуацію, то ворогу не вдається здійснити ті наміри, які були спершу та які продовжує втілювати в життя", — наголосив він.

За його словами, російські війська штурмують позиції українських бійців невеликими групами до восьми осіб, використовуючи перед цим інтенсивну артилерійську підготовку та дрони зі скидами. Однак броньовану техніку останнім часом росіяни не застосовують.

Ворог, зазначив офіцер, має чисельну перевагу, але зазнає втрат у техніці та особовому складі. Українські війська ефективно протистоять противнику. Причому ведення бойових дій ускладнює спека, проте українські військові адаптувалися до таких погодних умов.

Водночас лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" розповів, що на Часів Яр йдуть масовані штурми, по місту працює авіація та ствольна артилерія.

"Ми даємо відповідь по їх скупченнях та їх логістичних шляхах скидами та мінометами, працюють наші FPV, щоб хоч якось полегшити життя нашій піхоті", — повідомив офіцер.

Зазначимо, що протягом минулої доби, як йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, на Краматорському напрямку українські воїни зупинили 12 спроб прорвати оборону в районах Часового Яру, Нового та в напрямку Новомаркового.

Нагадаємо, ЗС РФ біля Часового Яру почали застосовувати нову тактику, посилаючи на штурми зеків та вивчаючи, як бійці ЗСУ їх вбивають.