"Пішли жорстко і сильно": РФ намагається прорватися в Часів Яр з півночі, — ЗСУ

Бійці ЗСУ впевнені, що зараз пішла хвиля активних штурмів, яка триватиме до вересня. У Генштабі ЗСУ заявили, що на Краматорському напрямку половина всіх ворожих атак припадає на Часів Яр.

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Російські окупанти посили атаки на місто Часів Яр на Донеччині і вирішили таки продавати оборону українських захисників в населеному пунктів. Про це повідомили в телеграм-каналі "Бахмутський Демон", який веде один з українських захисників.

"Ломанулися п**ари жорстко через північний фланг Часіка. Супроводжували все як завжди КАБами і роями БпЛА. Пішли жорстко і сильно, зараз максимально важкі бої тривають, хочуть продавити оборону. Будуть важкі дні і я так розумію, це пішла хвиля аж до вересня", — проінформував "Демон".

Пізніше він додав, що всі російські штурми в Часовому Ярі були відбиті.

У телеграм-каналі "Офіцер+", який веде лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" також повідомили про бої за Часів Яр.

"Вчора був важкий день, але у п**орів мінус пару БМД, інші втекли. Піхота порозбігалась по кущах добивали касетами та скидами", — проінформував він з посианням на розповідь бійця 24-ої ОМБр, яка тримає оборону міста.

У Генштабі ЗСУ підтвердили, що ЗС РФ намагаються прорвати оборону ЗСУ в Часвому Яру.

"На Краматорському напрямку наші воїни зупинили 20 спроб противника прорвати нашу оборону, зокрема, в районах Часового Яру, де відбулась понад половина з цих боєзіткнень, Кліщіївки, Калинівки та Андріївки Донецької області", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 21 липня повідомлялося, що окупанти за останні 48 годин змогли прорвати оборону ЗСУ в районі села Прогрес і підійшли впритул до села.