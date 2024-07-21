"Пошли жестко и сильно": РФ пытается прорваться в Часов Яр с севера, — ВСУ

Бойцы ВСУ уверены, что сейчас пошла волна активных штурмов, которая продлится до сентября. В Генштабе ВСУ заявили, что на Краматорском направлении половина всех вражеских атак приходится на Часов Яр.

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Российские оккупанты усилили атаки на город Часов Яр в Донецкой области и решили таки продавать оборону украинских защитников в населенном пунктов. Об этом сообщили в телеграмм-канале "Бахмутский Демон", который ведет один из украинских защитников.

"Ломанулись п**ары жестко через северный фланг Часика. Сопровождали все как всегда КАБами и роями БпЛА. Пошли жестко и сильно, сейчас максимально тяжелые бои продолжаются, хотят продавить оборону. Будут тяжелые дни и я так понимаю, это пошла волна вплоть до сентября", — проинформировал "Демон".

Позже он добавил, что все российские штурмы в Часовом Яру были отбиты.

В телеграм-канале "Офицер+", который ведет лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" также сообщили о боях за Часов Яр.

"Вчера был тяжелый день, но у п**оров минус пару БМД, остальные убежали. Пехота разбежалась по кустам добивали кассетами и сбросами", — проинформировал он со ссылкой на рассказ бойца 24-й ОМБр, которая держит оборону города.

В Генштабе ВСУ подтвердили, что ВС РФ пытаются прорвать оборону ВСУ в Часовом Яру.

"На Краматорском направлении наши воины остановили 20 попыток противника прорвать нашу оборону, в частности, в районах Часового Яра, где состоялась более половины из этих боестолкновений, Клищеевки, Калиновки и Андреевки Донецкой области", — говорится в сообщении.

Напомним, что 21 июля сообщалось, что оккупанты за последние 48 часов смогли прорвать оборону ВСУ в районе села Прогресс и подошли вплотную к селу.