Росіяни продовжують атакувати, але роблять ті самі тактичні помилки, — ISW

За словами експертів Інституту вивчення війни, ЗС РФ готові витрачати величезну кількість техніки заради незначних тактичних цілей.

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Українські сили 24 липня відбили одну з найбільших російських механізованих атак в Україні з жовтня 2023 року на заході Донецької області. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 липня, показують, що ЗСУ зупинили посилену російську механізовану атаку чисельністю в батальйон біля Костянтинівки на південний захід від Донецька. Проаналізувавши цей та інші наступи, експерти ISW (Інституту вивчення війни) дійшли висновку, що, незважаючи на безглуздість подібних заходів і на той факт, що подібні атаки продовжують виснажувати парк російської військової техніки, ЗС РФ продовжують робити ті самі помилки.

Атака росіян на Курахівському напрямку

79-та окрема десантно-штурмова Таврійська бригада, що діє на Курахівському напрямку, повідомила, що російські сили атакували одночасно з різних напрямків на світанку 24 липня і використовували:

11 танків;

45 бойових броньованих машин;

рідкісної броньованої бойової машини "Термінатор", яких, як повідомляється, Росія виготовила всього 23 станом на грудень 2023 року;

12 мотоциклів;

приблизно 200 осіб особового складу.

ЗСУ повідомили, що українська повітряна розвідка ідентифікувала механізовані колони на відстані, і Сили оборони використовували артилерію, безпілотники та мінні поля, щоб відбити російський наступ. У підсумку було знищено, або пошкоджено щонайменше шість танків, сім БМП і всі мотоцикли. Росіяни відступили.

Початок російської атаки під Кураховим Фото: 79 ОДШБр

ISW востаннє спостерігала, як російські сили проводили механізовану атаку розміром з батальйон у Донецькій області в березні 2024 року. Російські сили не проводили більших механізованих атак в Україні з перших днів чотиримісячної операції Росії із захоплення Авдіївки в жовтні 2023 року.

Підбита російська техніка під Кураховим Фото: Скріншот відео 79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада

Мабуть, окупанти мали намір просунутися в Костянтинівку в рамках своїх зусиль із захоплення населеного пункту і перерізання шосе Т-0524 Вугледар-Костянтинівка. Це їхня основна тактична мета на цьому напрямку.

Ситуація в Донецькій області Фото: ISW

Однак у ISW вважають, що навіть якщо ЗС РФ теоретично і доб'ються успіху на цьому напрямку, але навряд чи зможуть утримати дану місцевість під контролем, оскільки навколишня територія не має оперативно значущих цілей і в основному складається з полів та ізольованих невеликих поселень і не має поблизу значних тактичних висот.

Тактичні помилки російського командування

Однак в Інституті вивчення війни були вражені готовністю російського військового командування витрачати велику кількість бронетехніки на обмежені тактичні цілі. На думку експертів, це відображає погане довгострокове оперативне передбачення, а обмеження на російське обладнання в середньостроковій і довгостроковій перспективі зроблять такі невдалі механізовані атаки ще більш дорогими.

"Російські військові широко покладалися на відновлення запасів радянської зброї та військової техніки, особливо бронетехніки, для підтримання темпу своїх наступальних операцій в Україні", — зазначають в ISW, але, на їхню думку, якщо Росія продовжить у такому самому дусі, то російському уряду, імовірно, доведеться додатково мобілізувати російську економіку та оборонну промисловість.

Ілюстративне фото: знищена російська техніка Фото: Генштаб ЗСУ

"Росія виснажує свої обмежені радянські запаси, але незрозуміло, чи зможе російська оборонна промисловість виробляти достатньо транспортних засобів, щоб витримати високий рівень втрат техніки навіть за умови подальшої економічної мобілізації", — повідомляють в Інституті, наводячи як приклад дослідження організації Frontelligence Insight, що базується в Україні та стежила за кількістю російської військової техніки.

Росіяни переміщали сотні одиниць техніки, переважно відновлені старі бронемашини, такі як танки Т-62 і Т-55, на фронт у червні та на початку липня 2024 року.

Переміщення танків Т-62

Frontelligence Insight зазначила, що ці відновлені машини ще не з'являлися на полі бою, і вважає, що Росія може готуватися використовувати їх наприкінці 2024 року.

В організації зазначають, що внутрішні документи Росії показують: російські танки, пошкоджені протягом останніх шести місяців (приблизно із січня 2024 року), очікують заміни деталей, а повсюдна нестача двигунів призвела до зростаючої канібалізації більш сучасних танків Т-80 для проведення ремонту.

Підбитий російський танк Фото: Армія Inform

Однак наразі у Росії достатньо бронетехніки для проведення періодичних ротних і більших механізованих атак по всій лінії фронту в осяжному майбутньому.

Як довго РФ зможе підтримувати темп наступів із військовою технікою

Готовність російського військового командування нести високі втрати бронетехніки заради незначних тактичних вигод замість збереження бронетехніки для операцій, що переслідують оперативно значущі цілі, призведе до дедалі значніших витрат для російських військ, оскільки обмеження щодо оснащення російських військових погіршуватимуться найближчими роками.

Російські військові можуть спробувати відновити маневр на полі бою і домогтися швидких успіхів за допомогою механізованого маневру, хоча великомасштабні фронтальні механізовані атаки, які тривають, вказують на те, що російське військове командування не повністю засвоїло уроки про труднощі механізованого маневру в майже прозорому бойовому просторі в Україні.

Нагадаємо, Фокус писав, що ЗС РФ мають успіхи в Донецькій області. Зокрема, окупантам вдалося просунутися біля п'яти населених пунктів.