Россияне продолжают атаковать, но совершают те же тактические ошибки, — ISW

По словам экспертов Института изучения войны, ВС РФ готовы тратить огромное количество техники ради незначительных тактических целей.

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Украинские силы 24 июля отразили одну из крупнейших российских механизированных атак в Украине с октября 2023 года на западе Донецкой области. Геолокационные кадры, опубликованные 24 июля, показывают, что ВСУ остановили усиленную российскую механизированную атаку численностью в батальон возле Константиновки к юго-западу от Донецка. Проанализировав это и другие наступления, эксперты ISW (Института изучения войны), пришли к выводу, что, несмотря на бессмысленность подобных мероприятий и на тот факт, что подобные атаки продолжают истощать парк российской военной техники, ВС РФ продолжают совершать те же ошибки.

Атака россиян на Кураховском направлении

79-я отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада, действующая на Кураховском направлении, сообщила, что российские силы атаковали одновременно с разных направлений на рассвете 24 июля и использовали:

11 танков;

45 боевых бронированных машин;

редкой бронированной боевой машины "Терминатор", которых, как сообщается, Россия изготовила всего 23 по состоянию на декабрь 2023 года;

12 мотоциклов;

примерно 200 человек личного состава.

ВСУ сообщили, что украинская воздушная разведка идентифицировала механизированные колонны на расстоянии и Силы обороны использовали артиллерию, беспилотники и минные поля, чтобы отразить российское наступление. В итоге было уничтожено, или повреждено не менее шести танков, семь БМП и все мотоциклы. Россияне отступили.

Начало российской атаки под Кураховым Фото: 79 ОДШБр

ISW в последний раз наблюдала, как российские силы проводили механизированную атаку размером с батальон в Донецкой области в марте 2024 года. Российские силы не проводили более крупных механизированных атак в Украине с первых дней четырехмесячной операции России по захвату Авдеевки в октябре 2023 года.

Подбитая российская техника под Курахово Фото: Скріншот відео 79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада

Видимо, оккупанты намеревались продвинуться в Константиновку в рамках своих усилий по захвату населенного пункта и перерезанию шоссе Т-0524 Угледар-Константиновка. Это их основная тактическая цель на этом направлении.

Ситуация в Донецкой области Фото: ISW

Однако в ISW считают, что даже если ВС РФ теоретически и добьются успеха на этом направлении, но вряд ли смогут удержать данную местность под контролем, так как окружающая территория не имеет оперативно значимых целей и в основном состоит из полей и изолированных небольших поселений и не имеет поблизости значительных тактических высот.

Тактические ошибки российского командования

Однако в Институте изучения войны были поражены готовностью российского военного командования расходовать большое количество бронетехники на ограниченные тактические цели. По мнению экспертов, это отражает плохое долгосрочное оперативное предвидение, а ограничения на российское оборудование в среднесрочной и долгосрочной перспективе сделают такие неудачные механизированные атаки еще более дорогостоящими.

"Российские военные широко полагались на восстановление запасов советского оружия и военной техники, особенно бронетехники, для поддержания темпа своих наступательных операций в Украине", — отмечают в ISW, но, по их мнению, если Россия продолжит в том же духе, то российскому правительству, вероятно, придется дополнительно мобилизовать российскую экономику и оборонную промышленность.

Иллюстративное фото: уничтоженная российская техника Фото: Генштаб ВСУ

"Россия истощает свои ограниченные советские запасы, но неясно, сможет ли российская оборонная промышленность производить достаточно транспортных средств, чтобы выдержать высокий уровень потерь техники даже при дальнейшей экономической мобилизации", — сообщают в Институте, приводя в пример исследования организации Frontelligence Insight, которая базируется в Украине и следила за количеством российской военной техники.

Россияне перемещали сотни единиц техники, в основном восстановленные старые бронемашины, такие как танки Т-62 и Т-55, на фронт в июне и начале июля 2024 года.

Перемещение танков Т-62

Frontelligence Insight отметила, что эти восстановленные машины еще не появлялись на поле боя, и считает, что Россия может готовиться использовать их в конце 2024 года.

В организации отмечают, что внутренние документы России показывают: российские танки, поврежденные в течение последних шести месяцев (примерно с января 2024 года), ожидают замены деталей, а повсеместная нехватка двигателей привела к растущей каннибализации более современных танков Т-80 для проведения ремонта.

Подбитый российский танк Фото: Армія Inform

Однако в настоящее время у России достаточно бронетехники для проведения периодических ротных и более крупных механизированных атак по всей линии фронта в обозримом будущем.

Как долго РФ сможет поддерживать темп наступлений с военной техникой

Продолжающаяся готовность российского военного командования нести высокие потери бронетехники ради незначительных тактических выгод вместо сохранения бронетехники для операций, преследующих оперативно значимые цели, приведет к все более значительным расходам для российских войск, поскольку ограничения по оснащению российских военных ухудшатся в ближайшие годы.

Российские военные могут попытаться восстановить маневр на поле боя и добиться быстрых успехов с помощью механизированного маневра, хотя продолжающиеся крупномасштабные фронтальные механизированные атаки указывают на то, что российское военное командование не полностью усвоило уроки о трудностях механизированного маневра в почти прозрачном боевом пространстве в Украине.

Напомним, Фокус писал, что ВС РФ имеют успехи в Донецкой области. В частности, оккупантам удалось продвинуться возле пяти населенных пунктов.