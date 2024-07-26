Без паперів та черг: у "Резерв+" з'явилась можливість побачити статус бронювання (відео)

Міноборони додало нові можливості до застосунку "Резерв+", якими можуть скористатись співробітники компаній військово-промислового комплексу. У смартфоні з'явилась інформація про бронювання і дата, до якої воно діє.

Related video

Громадяни, які мають бронювання від мобілізації, зможуть побачити свій статус у застосунку "Резерв+". Новація стосується не усіх заброньованих, а лише тих, хто працює на оборону або у критично-важливій інфраструктурі. Про деталі оновлення застосунку ідеться у статті на порталі Міністерства оборони.

Пресслужба Міноборони 26 липня розповіла про нові можливості "Резерв+" для заброньованих громадян. Найперше, у них на смартфоні з'явиться push-повідомлення, у якому ітиметься про статус бронювання. Зайшовши у застосунок і оновивши військовий документ, вони побачать інформацію про захист від призову і дату, до якої він чинний. Оновлення стосується працівників підприємств військово-промислового комплексу та критичної інфраструктури, уточнила заступниці міністра оборони Катерина Черногоренко.

"Вони можуть показати інформацію у застосунку Резерв+ на смартфоні. Статус бронювання можна отримати легко, зручно та без жодних черг і паперової рутини", — пояснила вона.

Статус бронювання у "Резерв+"

На сторінці Facebook Міноборони можна побачити відео про нові можливості "Резерв+". На відео показано, як побачити свій статус:

"Резерв+" надсилає push-повідомлення про бронювання;

запустивши застосунок, потрібно клацнути на три крапки біля свого імені;

після цього можна побачити текст про захист від мобілізації і дату, до якої він триватиме.

Рядок про бронювання означає, що інформація про захист з'явилась у реєстрі "Оберіг", ідеться у дописі пресслужби. Завдяки цій можливості громадянам не потрібно носити із собою папери, щоб показувати працівникам терцентрів комплектування. У майбутньому очікують ще одне оновлення, анонсувало Міноборони: деякі українці отримають автоматичну відстрочку від мобілізації і це також відобразиться у застосунку.

Бронювання від мобілізації — деталі

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про правила бронювання від мобілізації, сформульовані у постанові Кабміну взимку 2023 року. У постанові вказано, що захист від призову мають право отримати співробітники компаній, які працюють на оборону, критично-важливі для економіки та регіонів, а також співробітники деяких органів влади і силових відомств.

Із 17 липня у керівників компаній та установ з'явилась можливість забронювати працівників через застосунок "Дія". Для цього спершу вони мали отримати статус стратегічного підприємства: в Міністерстві економіки створено спеціальний реєстр. Після цього можна зайти на портал цифрових послуг і в головному меню побачити новий пункт — про бронювання. Клацнувши на ньому, з'являється можливість підвантажити список працівників, яких планують забронювати. Водночас важливо пам'ятати, що такий статус можуть отримати лише офіційно працевлаштовані і ті, хто впорядкував військово-облікові документи.

Нагадуємо, 24 липня в Мінекономіки розповіли, скількох працівників захистили від мобілізації протягом перших днів електронного бронювання. Тим часом експерти пояснили Фокусу, що вони думають про можливість економічного бронювання.