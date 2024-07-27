Жителі трохи збентежилися вибухами: в ГУР розповіли подробиці знищення 3 гелікоптерів в РФ (відео)

Вказані вертольоти Росія використовувала у війні проти України. Влада РФ намагається приховати факт знищення вертольотів, кажуть в розвідці.

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Головне управління розвідки Міноборони України знищило три російські гелікоптери в Самарі та під Москвою. Про це повідомили в телеграм-каналі відомства 27 липня.

Так, 24 липня на аеродромі "Кряж" у місті Самара в РФ згорів військовий багатоцільовий гелікоптер Мі-8. А кількома днями раніше, 21 липня 2024 року, у населеному пункті Томіліно під Москвою вогневого ураження зазнали ще два вертольоти країни-агресорки― ударний Мі-28 та багатоцільовий Ка-226.

"Вказані два борти були розташовані на території російського "Національного центру гелікоптеробудування Міль і Камов". Це військове авіаційне підприємство держави-агресора займається розробкою, виробництвом та ремонтом вертольотів. У структурі центру діє два конструкторських бюро, дослідне виробництво, експериментально-дослідницький комплекс та випробувальний центр", — пояснили в Головному управлінні розвідки.

Зазначається, що вказані вертольоти Росія використовувала у війні проти України.

"Місцеві жителі Самари, Томіліно та сусіднього Підмосков’я вельми збентежились вибухами, утім російська влада намагається приховати причини і наслідку гуркоту та пожежі", — кажуть в ГУР.

Нагадаємо, що 27 липня джерело Фокусу повідомило, що вночі БпЛА атакували 3 військові аеродроми в РФ. Зокрема, в Енгельсі Саратовської області, "Дягілєво" в Рязанській області та "Оленья" в Мурманській області.