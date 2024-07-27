Жители немного смутились взрывами: в ГУР рассказали подробности уничтожения 3 вертолетов в РФ (видео)

Указанные вертолеты Россия использовала в войне против Украины. Власти РФ пытаются скрыть факт уничтожения вертолетов, говорят в разведке.

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Главное управление разведки Минобороны Украины уничтожило три российских вертолета в Самаре и под Москвой. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства 27 июля.

Так, 24 июля на аэродроме "Кряж" в городе Самара в РФ сгорел военный многоцелевой вертолет Ми-8. А несколькими днями ранее, 21 июля 2024 года, в населенном пункте Томилино под Москвой огневому поражению подверглись еще два вертолета страны-агрессора — ударный Ми-28 и многоцелевой Ка-226.

"Указанные два борта были расположены на территории российского "Национального центра вертолетостроения Миль и Камов". Это военное авиационное предприятие государства-агрессора занимается разработкой, производством и ремонтом вертолетов. В структуре центра действует два конструкторских бюро, опытное производство, экспериментально-исследовательский комплекс и испытательный центр", — пояснили в Главном управлении разведки.

Отмечается, что указанные вертолеты Россия использовала в войне против Украины.

"Местные жители Самары, Томилино и соседнего Подмосковья весьма смутились взрывами, впрочем российские власти пытаются скрыть причины и последствия грохота и пожара", — говорят в ГУР.

Напомним, что 27 июля источник Фокуса сообщил, что ночью БпЛА атаковали 3 военных аэродрома в РФ. В частности, в Энгельсе Саратовской области, "Дягилево" в Рязанской области и "Оленья" в Мурманской области.