1800 км от границы: дроны ГУР повредили самолет на аэродроме "Оленья", — источник (видео)

В результате атаки беспилотников на аэродром в Мурманской области повреждения получил сверхзвуковой ракетоносец ТУ-22М3. Также украинские дроны долетели до аэродромов Энгельса и "Дягилево".

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В ночь на субботу 27 июля и утром этого же дня в результате операции ГУР МОУ были атакованы военные аэродромы в городе Энгельс Саратовской области, военный аэродром "Дягилево" в Рязанской области и военный аэродром "Оленья" в Мурманской области. Об этом сообщил источник Фокуса в спецслужбах.

Также в результате атаки дронов-камикадзе был поражен нефтеперерабатывающий завод в Рязани.

Как отмечают очевидцы, первые взрывы на территории военного аэродрома в Дягилево прозвучали около шести утра по местному времени. В соцсетях пишут, что слышали звуки по крайней мере трех взрывов. Также местные пользователи публикуют видео пролета дронов в направлении аэродрома и снимок столба черного дыма, который поднимается над военным объектом.

На аэродроме дислоцируется 43 центр боевого применения и переобучения вражеского летного состава. Там в частности базируются самолеты Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ и Ил-78 и расположен авиационный ремонтный завод.

Взрывы на аэродроме Энгельс, где расположена российская стратегическая авиация, прогремели около восьми утра. В местных пабликах отмечают, что российские силы ПВО безуспешно пытались сбить БПЛА, после чего раздались характерные для "прилетов" взрывы.

В результате попадания БЛА самолетного типа по аэродрому "Оленья" в Мурманской области предварительно зафиксировано повреждение дальнего сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца ТУ-22М3, рассказал источник.

Этот аэродром расположен от украинской границы на расстоянии около 1800 километров.

В то же время Минобороны РФ заявило, что всего над территорией России было сбито не менее 12 дронов-камикадзе: в Курской, Белгородской, Ростовской, Брянской и в Липецкой областях.

Результаты попаданий БПЛА по другим вражеским военным объектам пока уточняются.

Напомним, ночью на 22 июля БПЛА ГУР атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Туапсе Краснодарского края.

А 9 июля СБУ и ГУР провели совместную операцию, в ходе которой были атакованы военный аэродром Ахтубинск в Астраханской области, электроподстанция в Ростовской области и нефтебаза в Калачи-на-Дону в Волгоградской области.