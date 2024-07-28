18-річних мобілізують до ЗСУ: в ТЦК розповіли, кому готуватися до служби

Чоловіків від 18 до 25 років зараховують до категорії призовників. Попри заборону примусової мобілізації, таких осіб можуть призвати до лав ЗСУ у трьох випадках, розповіли в Одеському ТЦК.

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В Україні вручити повістку можуть військовозобовʼязаному громадянину віком від 18 до 60 років, проте примусова мобілізація можлива з 25 років, якщо чоловік не проходив строкову службу. В Одеському обласному ТЦК та СП пояснили, в яких випадках дозволено призивати на службу чоловіків з 18 років.

"ТЦК та СП пояснює: дійсно, чоловіки віком від 18 до 25 років зараховуються до категорії призовників. Проте є випадки, коли й таких осіб можуть мобілізувати", — йдеться у повідомленні.

Коли можуть мобілізувати чоловіків до 25 років

ТЦК та СП можуть мобілізувати чоловіка від 18 до 25 років, якщо він:

пройшов строкову службу в мирний час;

закінчив вищий військовий навчальний заклад або військову кафедру й отримав військово-облікову спеціальність;

"обмежено придатний", тобто ВЛК визнала особу непридатною у мирний час та придатною у воєнний.

Проте відповідно до законодавства, з квітня 2024 року більше немає статусу "обмежено придатного". Тому особи з цим статусом є військовозобовʼязаними, навіть якщо їм менш як 25 років.

"Тобто у таких людей дійсно можуть перевірити військово-облікові документи та якщо немає актуальних, відправити на повторне проходження військово-лікарської комісії", — пояснили в ТЦК.

Так, після повторного проходження ВЛК громадянин може отримати інший статус, а саме:

придатного до служби;

придатного до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, військових навчальних закладах, центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони;

непридатного до служби з виключенням з військового обліку;

тимчасово непридатного, тобто такого, який потребує лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обовʼязків;

непридатного до служби з переоглядом через 6-12 місяців.

Нагадаємо, офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" НГУ Віталій Литвин вважає, що в Україні мобілізаційний вік необхідно знизити до 22 років. За його словами, на фронті не вистачає особового складу.

Раніше речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів, що через те, що війна стає високотехнологічною на фронті потрібно велику кількість операторів БПЛА, представників ІТ-сфери. Крім цього, збільшилася кількість запитів на тилові спеціальності — кухар, діловод.