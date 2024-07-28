Де служитимуть українці, які оновили дані: в Міноборони розповіли про потреби армії

Далеко не усі, кого призвали до лав ЗСУ під час мобілізації, стануть "штурмовиками". Безперебійну роботу армії на лінії бойового зіткнення забезпечує величезна кількість людей різного фаху.

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Після оновлення даних військовозобов'язаних громадян у представників ТЦК з’явилась база даних військово-облікових спеціальностей, з якою можна формувати Збройні сили відповідно до нагальних потреб. Про це "NV" розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

Запити армії, зазначив він, можуть змінюватися залежно від того, яка зброя надходить в країну, як складається ситуація на фронті тощо.

Представник відомства пояснив, що оскільки війна стає все більш високотехнологічною, на даний час дуже багато запитів на операторів БПЛА, представників ІТ-сфери.

Також збільшилася кількість запитів на тилові спеціальності, такі як кухар чи діловод. Традиційно й багато запитів на водіїв, також потрібні механіки, стрільці та розвідники.

"Відсоток тих, хто бере участь в штурмових діях, від загальної кількості військовослужбовців, насправді не такий високий. Тому що забезпечувати роботу на лінії бойового з'єднання має величезна кількість людей", — зазначив Дмитро Лазуткін, пояснивши, що хтось має підвозити снаряди, хтось відповідати за логістику, хтось годувати військовослужбовців.

Армія, наголосив він, є величезним організмом, який функціонує настільки ефективно, наскільки кожна з його ланок швидко, мобільно і якісно виконує свої задачі.

Нагадаємо, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін заявляв, що в українській армії потрібно більше молодих людей, тоді як нині середній вік мобілізованих становить 40 років. За його словами, людям такого віку важко виконувати бойові задачі.

Також, як писав Фокус, понад 75% поранених військових повертаються до служби після проходження реабілітації.