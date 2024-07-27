"Дуже високий відсоток": скільки військових повертаються після реабілітації на службу

За словами заступниці міністра оборони Наталії Калмикової, три чверті поранених військовослужбовців повертаються у стрій після реабілітації.

Related video

Понад 75% поранених військових повертаються до служби після проходження реабілітації. Про це заявила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова на полях першого щорічного міжнародного Конгресу з військової медицини та ментального здоров'я "Воїн: життя, здоров'я, боєздатність", що відбувся у суботу, 27 липня, передає "Інтерфакс-Україна".

"У нас дуже високий відсоток якісної реабілітації, повернення в стрій. Це відзначають і західні партнери, ті країни, які ніколи не мали такого досвіду, такої війни, як у нас. Це понад 75% поранених. Вони після поранення різного ступеня тяжкості", — сказала

За її словами, майже в кожному закладі охорони здоров'я є мультидисциплінарні команди, які надають послуги з реабілітації.

"Як тільки починається лікування, одразу починається реабілітація. Це не те, що відбувається потім. І реабілітація зараз впроваджена в усіх закладах: як у цивільних, так і у військових", — пояснила Калмикова.

Нагадаємо, 27 липня президент Володимир Зеленський підписав указ, який передбачає присвоєння офіцерського звання лікарям, які не проходили військову кафедру.

В Україні працює спеціальна програма "Medevac", яка дає змогу військовим лікуватися проходити лікування у медзакладах за кордоном. Для цього необхідно звернутися до свого лікаря, який має підготувати низку документів, зокрема "Висновок про необхідність направлення на лікування за кордон".