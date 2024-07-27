"Очень высокий процент": сколько военных возвращаются после реабилитации на службу

По словам заместителя министра обороны Натальи Калмыковой, три четверти раненых военнослужащих возвращаются в строй после реабилитации.

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Более 75% раненых военных возвращаются к службе после прохождения реабилитации. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова на полях первого ежегодного международного Конгресса по военной медицине и ментальному здоровью "Воин: жизнь, здоровье, боеспособность", который состоялся в субботу, 27 июля, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас очень высокий процент качественной реабилитации, возвращения в строй. Это отмечают и западные партнеры, те страны, которые никогда не имели такого опыта, такой войны, как у нас. Это более 75% раненых. Они после ранения различной степени тяжести", — сказала

По ее словам, почти в каждом учреждении здравоохранения есть мультидисциплинарные команды, которые предоставляют услуги по реабилитации.

"Как только начинается лечение, сразу начинается реабилитация. Это не то, что происходит потом. И реабилитация сейчас внедрена во всех учреждениях: как в гражданских, так и в военных", — пояснила Калмыкова.

Напомним, 27 июля президент Владимир Зеленский подписал указ, который предусматривает присвоение офицерского звания врачам, которые не проходили военную кафедру.

В Украине работает специальная программа "Medevac", которая позволяет военным лечиться проходить лечение в медучреждениях за рубежом. Для этого необходимо обратиться к своему врачу, который должен подготовить ряд документов, в частности "Заключение о необходимости направления на лечение за границу".