Реабилитация военных: как бойцы ВСУ и их семьи могут бесплатно лечиться за границей

По данным Сухопутных войск, с начала полномасштабной войны в Украине работает специальная программа, которая позволяет военным и их родным, которые имеют проблемы со здоровьем, лечиться в иностранных больницах.

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У украинских военнослужащих и их семей есть возможность пройти бесплатное лечение за границей при помощи одной из программ от Министерства здравоохранения. Представители Сухопутных войск ВСУ рассказали, как можно получить это право.

По данным командования, речь идет про программу "Medevac", которая работает с начала полномасштабной войны в Украине. У военнослужащего или члена его семьи с проблемами со здоровьем есть возможность пройти бесплатное лечение в иностранной клинике.

"Вы находитесь в больнице или уже выписаны из стационара и продолжаете лечение дома. Вы получили пулевое, осколочное или минно-взрывное ранение — это означает, что вы имеете право поехать на бесплатное лечение за границу", — говорится в сообщении.

Лечение за границей: как записаться

В Сухопутных войсках написали, что в первую очередь необходимо обратиться к своему врачу, которые и должен будет подготовить "Заключение о необходимости направления на лечение за границу", "Форму Nº 027/o" и два согласия.

Все эти четыре документа врач должен будет направить в государственный орган из состава сектора безопасности и обороны, в котором военнослужащий проходит службу. Там уже данные обрабатываются и направляются в Министерство здравоохранения.

"Минздрав находит страну, в которой вас могут принять, после чего свяжутся с вами для подготовки к перевозке и лечению", — говорится в сообщении.

Также в Сухопутных войсках сообщили о нескольких маршрутах по которым пострадавших граждан могут направить на лечение в иностранные клиники. Выглядят они следующим образом:

через областной департамент охраны здоровья;

путем подачи личной заявки через сайт МОЗ в разделе "Гражданам";

путем подачи на эвакуацию за границе через командование Медицинских сил ВСУ — этот способ подходит лишь военнослужащим.

Напомним, 1 июля сообщалось, что военный после ранения "опоздал" в часть почти на месяц. Дело в том, что восстанавливаясь, он узнал о ранении двоюродного брата, который воевал под Краматорском.