Врачам будут предоставлять офицерские звания без военной кафедры, — Зеленский (видео)

Президент поручил правительству улучшить процесс реабилитации раненых военных, а также профинансировать стабилизационные пункты для бесперебойного оказания медицинской помощи в зоне боевых действий.

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Врачи, которые не заканчивали военную кафедру, будут получать офицерские звания. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на первом ежегодном Международном конгрессе по военной медицине и ментальному здоровью, который состоялся в Киеве в субботу, 27 июля.

Зеленский подписал соответствующий указ. По его словам, перед системой военной медицины есть еще немало вызовов, которые надо преодолеть.

"Как глава государства я обещаю вам всестороннюю поддержку в этом направлении. Я подписал указ "Положение о прохождении военной службы", который регулирует прохождение службы лицами с медицинским образованием и присвоение первичного офицерского звания врачам, которые не проходили военную кафедру", — сказал он.

Также президент поручил правительству обеспечить финансирование создания современного реабилитационного госпиталя с отделением для реинтеграции военных, освобожденных из плена, а также стабилизационных пунктов для бесперебойного оказания медицинской помощи в зоне боевых действий.

Зеленский отметил, что военная медицина должна всегда быть в фокусе внимания государства. Среди главных задач — построение современной медицинской системы. Как пояснил президент, создание единого медицинского пространства является приоритетом.

Напомним, 18 марта Министерство обороны анонсировало новую форму обучения и процедуру получения офицерского звания для мобилизованных медиков. Тем, кто не заканчивал военную кафедру, предлагают пройти обучение за 40 дней и вернуться на службу в звании младшего лейтенанта.

30 мая на фронте погибла парамедик Ирина Цыбух с позывным "Чека". Девушке было 25 лет.