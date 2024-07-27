Лікарям будуть надавати офіцерські звання без військової кафедри, — Зеленський (відео)
Президент доручив уряду покращити процес реабілітації поранених військових, а також профінансувати стабілізаційні пункти для безперебійного надання медичної допомоги в зоні бойових дій.
Лікарі, які не закінчували військову кафедру, будуть отримувати офіцерські звання. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на першому щорічному Міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоровʼя, що відбувся у Києві у суботу, 27 липня.
Зеленський підписав відповідний указ. За його словами, перед системою військової медицини є ще чимало викликів, які треба подолати.
"Як глава держава я обіцяю вам всебічну підтримку в цьому напрямі. Я підписав указ "Положення про проходження військової служби", який регулює проходження служби особами з медичною освітою та присвоєння первинного офіцерського звання лікарям, що не проходили військову кафедру", — сказав він.
Також президент доручив уряду забезпечити фінансування створення сучасного реабілітаційного шпиталю з відділенням для реінтеграції військових, звільнених з полону, а також стабілізаційних пунктів для безперебійного надання медичної допомоги в зоні бойових дій.
Зеленський зазначив, що військова медицина має завжди бути у фокусі уваги держави. Серед головних завдань — побудова сучасної медичної системи. Як пояснив президент, створення єдиного медичного простору є пріоритетом.
Нагадаємо, 18 березня Міністерство оборони анонсувало нову форму навчання та процедуру отримання офіцерського звання для мобілізованих медиків. Тим, хто не закінчував військову кафедру, пропонують пройти навчання за 40 днів і повернутися на службу у званні молодшого лейтенанта.
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