Лікарям будуть надавати офіцерські звання без військової кафедри, — Зеленський (відео)

Президент доручив уряду покращити процес реабілітації поранених військових, а також профінансувати стабілізаційні пункти для безперебійного надання медичної допомоги в зоні бойових дій.

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Лікарі, які не закінчували військову кафедру, будуть отримувати офіцерські звання. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на першому щорічному Міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоровʼя, що відбувся у Києві у суботу, 27 липня.

Зеленський підписав відповідний указ. За його словами, перед системою військової медицини є ще чимало викликів, які треба подолати.

"Як глава держава я обіцяю вам всебічну підтримку в цьому напрямі. Я підписав указ "Положення про проходження військової служби", який регулює проходження служби особами з медичною освітою та присвоєння первинного офіцерського звання лікарям, що не проходили військову кафедру", — сказав він.

Також президент доручив уряду забезпечити фінансування створення сучасного реабілітаційного шпиталю з відділенням для реінтеграції військових, звільнених з полону, а також стабілізаційних пунктів для безперебійного надання медичної допомоги в зоні бойових дій.

Зеленський зазначив, що військова медицина має завжди бути у фокусі уваги держави. Серед головних завдань — побудова сучасної медичної системи. Як пояснив президент, створення єдиного медичного простору є пріоритетом.

Нагадаємо, 18 березня Міністерство оборони анонсувало нову форму навчання та процедуру отримання офіцерського звання для мобілізованих медиків. Тим, хто не закінчував військову кафедру, пропонують пройти навчання за 40 днів і повернутися на службу у званні молодшого лейтенанта.

30 травня на фронті загинула парамедикиня Ірина Цибух з позивним "Чека". Дівчині було 25 років.