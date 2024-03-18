Мобілізовані медики отримають офіцерські звання: що для цього потрібно (інфографіка)

Мобілізованим медикам, які не закінчували військову кафедру, пропонують пройти навчання за 40 днів і повернутися на службу у званні молодшого лейтенанта.

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В Україні для мобілізованих медиків запровадять нову форму навчання та процедуру отримання офіцерського звання. Про це повідомили в пресслужбі Міноборони в Telegram.

"Міноборони запроваджує нову форму навчання та процедуру отримання офіцерського звання для мобілізованих медиків", — ідеться в повідомленні.

Зокрема, мобілізовані медики, які не закінчували військову кафедру, можуть отримати звання молодшого лейтенанта й повернутися на службу на відповідну посаду за 40 днів замість чотирьох місяців. За словами заступниці міністра оборони Наталії Калмикової, навчання включатиме курси онлайн, 18 днів практичних занять у Військово-медичній Академії ЗСУ.

Водночас цивільні лікарі без військової освіти можуть пройти навчання за чотири місяці. Йдеться про курси за індивідуальним графіком на військових кафедрах медичних вищих навчальних закладів. У результаті медики матимуть можливість отримати офіцерське звання.

У Міноборони додали, що курс навчання стартує 8 квітня.

Нагадаємо, адвокат Ілля Шипко розповів, що на службу в ЗСУ одночасно можуть призвати кількох працездатних чоловіків із однієї родини. Українське законодавство не забороняє мобілізувати батька та сина.

Виконавчий директор сайту з пошуку роботи Артур Міхно заявив, що чоловіки, які обіймають високі офіційні посади, можуть уникнути мобілізації. Для цього вони повинні сплачувати значні податки.