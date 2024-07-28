Где будут служить украинцы, обновившие данные: в Минобороны рассказали о потребностях армии

Далеко не все, кого призвали в ряды ВСУ во время мобилизации, станут "штурмовиками". Бесперебойную работу армии на линии боевого соприкосновения обеспечивает огромное количество людей разных специальностей.

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После обновления данных военнообязанных граждан у представителей ТЦК появилась база данных военно-учетных специальностей, благодаря которой можно формировать Вооруженные силы в соответствии с насущными потребностями. Об этом "NV" рассказал представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин.

Запросы армии, отметил он, могут меняться в зависимости от того, какое оружие поступает в страну, как складывается ситуация на фронте и тому подобное.

Представитель ведомства пояснил, что поскольку война становится все более высокотехнологичной, в настоящее время очень много запросов на операторов БПЛА, представителей ІТ-сферы.

Также увеличилось количество запросов на тыловые специальности, такие как повар или делопроизводитель. Традиционно и много запросов на водителей, также нужны механики, стрелки и разведчики.

"Процент тех, кто участвует в штурмовых действиях, от общего количества военнослужащих, на самом деле не так высок. Потому что обеспечивать работу на линии боевого соединения должно огромное количество людей", — отметил Дмитрий Лазуткин, объяснив, что кто-то должен подвозить снаряды, кто-то отвечать за логистику, кто-то кормить военнослужащих.

Армия, подчеркнул он, является огромным организмом, который функционирует настолько эффективно, насколько каждое из его звеньев быстро, мобильно и качественно выполняет свои задачи.

Напомним, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин заявлял, что в украинской армии нужно больше молодых людей, тогда как сейчас средний возраст мобилизованных составляет 40 лет. По его словам, людям такого возраста трудно выполнять боевые задачи.

Также, как писал Фокус, более 75% раненых военных возвращаются к службе после прохождения реабилитации.