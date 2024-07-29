До кінця літа пройдуть навчання на F-16 лише шість українських пілотів, — WP

У Росії вже висміяли цю кількість, наголосивши, що для всієї України — це ніщо. Журналісти дізнались, чому Київ не зміг відправити більше фахівців на навчання.

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Вже за кілька тижнів в українському небі з’являться західні винищувачі F-16, але це навряд чи допоможе зупинити наступ ЗС РФ на передовій. Деталями з посиланням на українських чиновників 28 липня поділились у The Washington Post.

"Перші F-16, швидше за все, будуть служити для посилення протиповітряної оборони України — для збивання повітряних цілей, таких як ракети, безпілотники та літаки — замість того, щоб завдавати ударів по наземних силах Росії, що вдираються, та іншим військовим активам поблизу фронту", — уточнили у виданні.

Чиновники відмовились назвати кількість літаків, які передадуть Україні цього року. Однак, за даними ЗМІ, йдеться про не більш як одну ескадрилью — приблизно 20 одиниць. Водночас планується, що до кінця літа завершать підготовку лише шість пілотів.

Журналісти пояснили, що програма була обмежена у кількості місць та "затьмарена затримками". Неназваний представник оборонного відомства розповів, що до навчань були залучені "десятки" пілотів. Однак через обмеження у кількості інструкторів та можливостях для підготовки Україну змусили відправляти по одній групі льотчиків та інженерно-технічного персоналу за раз.

Перед військовою підготовкою пілоти чотири місяці вивчають англійську мову у Великій Британії, щоб розуміти ключову технологію. Через це процес затягується на рік навіть для досвідчених воїнів. Окрім того, Україна не може відпустити за кордон надто багато таких льотчиків, бо вони потрібні для бойових чергувань.

Анонімний український чиновник наголосив, що основні обмеження нині — кількість винищувачів та тривалість підготовки. Він додав, що ЗСУ не використовуватимуть F-16 "занадто близько до росіян" через загрозу ППО.

У Росії вже прокоментували кількість пілотів, які зможуть літати на довгоочікуваних F-16. Ворожий льотчик у відставці Fighterbomber зазначив, що пілоти не можуть працювати цілодобово, тож з шести одночасно перебувати в небі зможуть лише двоє.

Зі слів провоєнного блогера, йдеться про максимум 10 бойових вильотів на добу. Він зауважив, що для всієї України — це ніщо.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський коментував постачання винищувачів F-16, згадавши свої шкільні роки. Він наголошував, що у порівнянні з авіацією РФ навіть 50 західних літаків — це ніщо.

У Міноборони РФ вже назвали суму винагороди, яку готові заплатити бійцям за перший збитий літак F-16.